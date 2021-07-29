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29 июля 2021 года 08:35

ФНС сможет на этапе проверки "блокировать" имущество бизнеса

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Стоян Васев/ТАСС
Стоян Васев/ТАСС
29 июля. FINMARKET.RU - Налоговые органы могут получить право оперативно, еще до окончания проверки, налагать обеспечительные меры на имущество должников, пишут "Ведомости".

Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, сообщает издание со ссылкой на источники. По словам представителя Минфина РФ, прорабатывается вопрос предоставления права налоговым органам "фиксации имущества, проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов".

Предварительные меры будут вводиться при наличии признаков ухода от налогов. Сами признаки установят по определенному риск-ориентированному подходу.

Сейчас налоговые органы могут устанавливать обеспечительные меры только в результате проверки - после решения о привлечении к ответственности - или если налогоплательщик не сдает отчетность. Решение принимает руководство налоговой инспекции, если достаточно оснований полагать, что иначе будет сложно или невозможно взыскать задолженность. Обеспечительные меры бывают двух видов: запрет на передачу, в том числе в залог, имущества без согласия налогового органа и приостановка операций по счетам.

Налогоплательщики, по которым проводились проверки, сокрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд руб. за два года, пишет газета со ссылкой на данные представителя ФНС.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  налоги,  проверки

 
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