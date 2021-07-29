В РФ изменят подход к оценке риска компаний по "антиотмывочному" закону

29 июля. FINMARKET.RU -"Знай своего клиента" (ЗСК), которая разрабатывается ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному закону". Она призвана повысить качество оценки подозрительных операций, защитить финансовый рынок от использования в противоправных целях и при этом сохранить беспрепятственные условия для добросовестного бизнеса, отмечается в новой рабочей версии законопроекта, которая подготовлена ко второму чтению, пишут "Известия"

Одна из основных претензий банковского сообщества к платформе ЗСК заключается в распределении ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии. Предполагалось, что ЦБ будет направлять винформацию о надежности юрлиц и ИП, которой те фактически обязаны следовать. При этом в случае ошибки бизнес будет предъявлять претензии или даже подавать в суд непосредственно на банк. То есть решение об отнесении клиента к высокорисковой зоне будет принимать регулятор, а нести ответственность придется кредитной организации, сообщал ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не обязателен для использования кредитными организациями: они могут продолжать применять свои комплаенс-системы, напомнил "Известиям" один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако он подчеркнул, что если банки применяют платформу ЗСК в качестве источника данных, то они не будут нести ответственность в случаях, когда их оценка не совпала с данными регулятора.

"Если они (банки) опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет", - сообщил Аксаков. Также он подтвердил: если банки опираются на платформу, то они смогут использовать ее в качестве единственного источника данных.

В то же время в крупнейших банках изъявили обеспокоенность, что в законопроекте сохранилась ключевая несостыковка с Гражданским кодексом - он предусматривает отказ в выдаче денежных средств высокорисковым клиентам при закрытии их счета.