Зарплату в цифровых рублях готовы получать 11% россиян

28 июля. FINMARKET.RU - Почти половина россиян (41%) категорически не готовы получать зарплату в цифровых рублях. Еще 11% граждан согласны принимать выплаты от работодателя в новой форме валюты (оставшиеся 48% затруднились ответить). Об этом говорится в исследовании HeadHunter, в котором приняли участие более 3 тыс. человек, пишут "Известия" . Мнение респондентов, готовых оперировать цифровым рублем, разделились пополам: одни согласны получать в такой форме всю зарплату, другие - не более половины ежемесячных выплат.

В начале июля в ЦБ представили перечень из 12 банков, которые вошли в пилотную группу для тестирования цифрового рубля. Запуск эксперимента запланирован на начало 2022 года. В числе первопроходцев - "Сбер", ВТБ, Ак Барс Банк, "Альфа", банк "Дом.рф", Газпромбанк, "Тинькофф", ПСБ, Росбанк, СКБ-банк, банк "Союз" и ТКБ банк. Полностью или частично зарплату на карты именно этих кредитных организаций получают 87% россиян, отмечается в исследовании HeadHunter.

Представители этих кредитных организаций уверили "Известия", что для клиентов тестирование нового типа денег будет добровольным. Цифровойдаст возможность отслеживать движение госденег и рассчитываться с помощью смарт-контрактов, однако его внедрение несет риски кибермошенничеств и оттока ликвидности из банков.

ЦБ начал обсуждать с рынком возможность внедрения цифрового рубля осенью 2020 года. Предполагается, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор, а храниться он будет в виде цифрового кода в электронном кошельке Центробанка. При этом открывать кошельки и проводить финансовые операции с электронными деньгами будут коммерческие кредитные организации. У клиентов будет доступ к единому цифровому кошельку на базе ЦБ через каждый из банков, в котором он обслуживается.

На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и ряд других операций. В дальнейшем предполагается расширение числа транзакций и количества участников пилота, отмечается на сайте ЦБ. В Банке России не ответили на запрос "Известий" о том, будут ли розничные клиенты кредитных организаций участвовать в анонсированном эксперименте.

Как отмечают эксперты, с технологической точки зрения российский рынок уже готов к цифровому рублю: есть инфраструктура для приема наличных, безналичных и электронных денег, в то же время цифровизация банков, бизнеса и финансовая грамотность пользователей достаточно высоки.