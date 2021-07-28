Россиянам станет проще получить пособие по безработице

28 июля. FINMARKET.RU - Вскоре для полученияроссиянам, оставшимся без работы, больше не надо будет предоставлять никаких справок. Минтруд намерен закрепить это правило на постоянной основе. Министерство подготовило и представило на общественное обсуждение проект соответствующего постановления правительства.

"Ранее для получения пособия гражданину нужно было предоставить справку о среднем заработке от работодателя. Теперь, в связи с поправками в закон о занятости, направленными на развитие дистанционных форм взаимодействия, устанавливается новый порядок. Согласно предлагаемым изменениям, сведения о среднем заработке гражданина центры занятости смогут получать в порядке межведомственного взаимодействия из Пенсионного фонда России (ПФР)", - сообщили "Российской газете" в Минтруде.

Этот порядок действовал и ранее, так как в прошлом году из-за пандемии были введены временные правила регистрации россиян в качестве безработных. Теперь его предлагают установить на постоянной основе.

С апреля прошлого года максимальный размер пособия по безработице увеличили до уровня минимального размера оплаты труда - до 12,130 тыс. руб., до этого он составлял 8 тыс. руб.

Сегодня в России, по оценке Минтруда, около 1,3 млн граждан зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Правительство до конца года выделит более 10 млрд руб. на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных. На эти деньги можно переобучить почти 170 тыс. человек. Также сейчас прорабатывается идея выделять дополнительные средства людям, которые захотят переехать в другой регион с целью трудоустройства там.