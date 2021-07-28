Корпорация МСП обеспечит банки поручительствами по кредитам малому бизнесу

28 июля. FINMARKET.RU - Правительствосовместно с Корпорацией МСП (КМСП) подготовили параметры зонтичного механизма предоставления поручительств для микропредприятий, малого и среднего бизнеса, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишут "Ведомости"

предоставит банкам-партнерам лимиты поручительств, в рамках которых они будут формировать портфели кредитов малого и среднего бизнеса, передал представитель корпорации слова ее гендиректора Александра Исаевича. По его словам,КМСП будут обеспечивать до 50% от суммы кредита, а по приоритетным направлениям кредитования - до 85%. Сумму лимитов еще предстоит определить.

Корпорация будет устанавливать требования по охвату субъектов МСП мерами поддержки и по доле инвесткредитов в структуре кредитного портфеля банка, обеспеченного поручительствами. Кроме того, один заемщик или группа связанных компаний не смогут совокупно привлечь поручительств на сумму более 1 млрд руб. "Доля крупных кредитов также будет ограничена, для того чтобы охватить кредитами как можно больше компаний, прежде всего микропредприятий. По нашим оценкам, у большинства МСП спрос на получение кредитов - до 30 млн руб.", - говорит Исаевич.

Процентная ставка по кредитам с поручительством может снижаться за счет сокращения объема резервов, формируемых банком по клиентам. Кроме того, из-за сокращения рисков по таким кредитам банки могут начать кредитовать тех, кого раньше не кредитовали. Также банкам может быть интересен зонтичный механизм предоставления поручительств с точки зрения наращивания кредитных портфелей и снижения процента отказов по кредитам.

В аппарате Белоусова отметили, что в рамках пилотного проекта до конца 2021 г. будут заключены соглашения о предоставлении поручительств с тремя банками-партнерами. В 2022 г. будет продолжено тиражирование данного механизма и подключение большего числа банков.

Как сообщил "Ведомостям" источник, присутствовавший на совещании у первого вице-премьера, в рамках механизма обсуждается установление лимита на потери на портфель в размере 4,5%, при этом "Сбер" считает целесообразным установить его на уровне 6,5%. Имеется в виду, что средний уровень дефолтности заемщиков, т. е. вероятность их банкротства по скоринговой модели банков, не должен превышать эти показатели, пояснил собеседник "Ведомостей". По итогам совещания КМСП поручено до 10 августа предоставить расчеты о влиянии на расходы федерального бюджета зонтичного механизма поручительств в случае установления лимита на потери на портфель в размере 6,5%, следует из протокола совещания. Так или иначе окончательные параметры поручительств пока не утверждены, финальная версия может быть скорректирована, уточнил источник.