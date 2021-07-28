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28 июля 2021 года 09:10
Российские садоводы опасаются банкротства предприятий отрасли
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Сергей Мальгавко/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - Российские садоводы предупредили премьера Михаила Мишустина о рисках банкротства предприятий отрасли и срыве программы замещения импорта плодов, пишет "Коммерсант". Письмо 22 июля направили руководители союза "Садоводы Кубани", Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, союза "Садоводы Дагестана" и Ассоциации садоводов России. Как отмечают объединения, в 2021 году из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы и т. д. себестоимость производства яблок выросла в среднем на 50%. Одновременно на внутренний рынок поступило большое количество дешевых иностранных яблок, в основном из Ирана и Молдавии, что привело к снижению оптовых цен, поясняет глава Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. Так, отпускная цена на черешню и яблоки летнего созревания упала вдвое год к году. Источник "Ъ" в отрасли говорит, что при себестоимости в 30 руб. за 1 кг в оптовом звене яблоки продаются по 15-25 руб. за 1 кг. Снижение рентабельности грозит закрытием особенно малым и средним хозяйствам, что негативно скажется на внутреннем производстве, предупреждает Ширинов. Для решения проблемы участники рынка предлагают Мишустину ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в РФ - с сентября по апрель. Это не первая попытка российских производителей плодов добиться преференций, в том числе ввести квоты на импорт. Ассоциация садоводов России также предлагала забронировать за местными компаниями доли на полках торговых сетей и ввести минимальную наценку. В Минсельхозе заявили "Ъ", что ограничение импорта требует "тщательной оценки воздействия на рынок, необходимости обеспечения продовольственной безопасности и сохранения стабильного уровня цен".
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Ключевые слова: РФ, садоводы, банкротства, риски
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