Российские садоводы опасаются банкротства предприятий отрасли

28 июля. FINMARKET.RU - Российскиепредупредили премьера Михаила Мишустина о рискахпредприятий отрасли и срыве программы замещения импорта плодов, пишет "Коммерсант" . Письмо 22 июля направили руководители союза "Садоводы Кубани", Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, союза "Садоводы Дагестана" и Ассоциации садоводов России.

Как отмечают объединения, в 2021 году из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы и т. д. себестоимость производства яблок выросла в среднем на 50%.

Одновременно на внутренний рынок поступило большое количество дешевых иностранных яблок, в основном из Ирана и Молдавии, что привело к снижению оптовых цен, поясняет глава Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. Так, отпускная цена на черешню и яблоки летнего созревания упала вдвое год к году.

Источник "Ъ" в отрасли говорит, что при себестоимости в 30 руб. за 1 кг в оптовом звене яблоки продаются по 15-25 руб. за 1 кг. Снижение рентабельности грозит закрытием особенно малым и средним хозяйствам, что негативно скажется на внутреннем производстве, предупреждает Ширинов.

Для решения проблемы участники рынка предлагают Мишустину ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в- с сентября по апрель.

Это не первая попытка российских производителей плодов добиться преференций, в том числе ввести квоты на импорт. Ассоциация садоводов России также предлагала забронировать за местными компаниями доли на полках торговых сетей и ввести минимальную наценку.

В Минсельхозе заявили "Ъ", что ограничение импорта требует "тщательной оценки воздействия на рынок, необходимости обеспечения продовольственной безопасности и сохранения стабильного уровня цен".