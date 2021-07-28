Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье

28 июля. FINMARKET.RU - Минфинвышел с инициативой о продаже конфискованного дорогого жилья. Министерство разработало законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса". Речь в нем идет о реализации помещений, относящихся к категории роскошных, конфискованных и обращенных в собственность РФ по решению суда, а также признанных выморочным имуществом, пишут "Известия"

"Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, как поясняет Минфин, законопроект разработан для приведения в соответствие положений п. 2 ст. 1151 ГК РФ, устанавливающих, что выморочные жилые помещения включаются в жилищный фонд социального использования и подлежат предоставлению гражданам по договору социального найма, с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении жилых помещений, признанных роскошным жильем.

Что подразумевается под термином "роскошное жилье", в пояснительной записке не говорится. "Известия" направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать причины разработки и сроки внесения законопроекта в Госдуму, а также то, какой доход может получить государство от продажи такой недвижимости. В ответе министерство сообщило о разработке еще двух законопроектов, которые подразумевают введение новых норм.

Как уточнили в министерстве, проекты законов "О внесении изменений в закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" и в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ" разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом.

"Принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений, а также увеличение доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ", - пояснили в пресс-службе Минфина.

Предполагаемый срок внесения законопроектов в Госдуму - 4-й квартал 2021 года

В Госдуме отнеслись к законопроекту неоднозначно. С одной стороны, депутаты согласны с тем, что такую недвижимость дорого содержать на балансе государства, с другой - в законодательстве РФ до сих пор не установлены критерии роскошного жилья. Эксперты считают, что новые нормы будут приняты, так как они идут в тренде борьбы с коррупцией в стране, а также громких расследований экономических преступлений.