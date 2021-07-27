Льготную ипотеку под 7% предлагают расширить на частные дома

27 июля. FINMARKET.RU - В администрации президента задумались над расширением льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов. Как сказал "Ведомостям" федеральный чиновник, идея в том, чтобы расширить программу не на весь частный сектор, а лишь на те дома, которые возводятся по регулярным планам застройки, например, в рамках комплексной застройки территорий.

По словам представителя Минфина, вопрос прорабатывается с ответственными ведомствами. Банк России пока не получал информацию о такой инициативе, но поддерживает создание и развитие кредитных продуктов на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), говорит представитель регулятора.

Все ответившие "Ведомостям" банки положительно оценивают предложение властей, однако не исключают, что для реализации инициативы потребуется расширить максимальную сумму кредита с нынешних 3 млн руб.

Расширение госпрограммы на частные дома может подстегнуть интерес к этому рынку, так как ставки по собственным программам банков по кредитованию таких сделок заметно (на 2-3 п. п.) выше, чем на классические ипотечные программы, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Но, признает Лопатин, это по-прежнему останется нишевым продуктом, поскольку большинство граждан не рассматривают загородный дом в качестве основного жилья. Из-за особенностей оценки подобного залога не все банки готовы предложить ипотеку на приобретение частных домов, а кто готов, как правило, компенсирует свои риски повышенными ставками, согласен старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслан Коршунов: распространение льготной ипотеки для покупки частных домов дополнительно подстегнет спрос и цены на первичном рынке.

Застройщики и девелоперы согласны с тем, что сейчас есть проблема с доступным финансированием ИЖС. Как считают эксперты, сначала необходимо запустить кредитование заемщиков на рынке ИЖС в массовом масштабе, иначе расширение действия льготной ипотеки не принесет нужного результата. Ситуацию изменит лишь комплексная госпрограмма с включением в нее застройщиков, банков и муниципалитетов. Любая мера, которая делает финансирование доступным, способствует развитию этого сегмента. Но основной инструмент и самый серьезный рычаг развития рынка - банковское проектное финансирование, отмечает руководитель направления загородной недвижимости группы "Самолет" Иван Виноградов. Этот инструмент может обеспечить формирование прозрачного, масштабного и качественного рынка, даст полное понимание размеров строительства, спроса, поможет обеспечить качество продукта в комплексном освоении территорий и даст гарантии завершения проектов.

И пример распространения льготных ипотечных программ на строительство домов уже есть - это семейная(с апреля), дальневосточная и сельская.