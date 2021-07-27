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27 июля 2021 года 10:21
Алименты предложили взыскивать с доходов от продажи жилья
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DPA/ТАСС
27 июля. FINMARKET.RU - Продажу недвижимости предлагается считать доходом, с которого могут взыскиваться алименты. Это следует из проекта постановления правительства, обновляющего перечень видов зарплат и других доходов, с которых должны выплачиваться алименты на несовершеннолетних детей. Документ поступил на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии, пишет "Российская газета".. "Главное изменение предлагаемого расширенного перечня касается доходов, получаемых с имущества", - говорит адвокат Любовь Киселева. Сейчас доходом признается лишь сдача имущества в аренду и с полученных средств взыскиваются алименты. Также взысканию подлежат суммы, полученные от предпринимательской деятельности: например, если гражданин систематически приобретает и продает жилье с целью получения дохода. Второе изменение - алименты предлагают не взыскивать с выплат в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. В этом случае речь идет о доходах граждан, которые стоят на учете в службе занятости, и малоимущих, которым выплачиваются различные пособия. "Ранее вопрос о взыскании алиментов с данных сумм решался индивидуально в судебном порядке", - добавляет Киселева. Как отмечается в исследовании НИУ "Высшая школа экономики", алименты своим источником дохода сегодня называют около 1,5 млн неполных семей. Из них почти 18% получают их нерегулярно или не в полном объеме. Чаще всего уклоняются от уплаты алиментов многодетные мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. У среднестатистического должника по алиментам, как правило, нет постоянного источника дохода, с которого их можно было бы удерживать. В результате взыскать долг удается только с каждого десятого уклониста. В пользу детей в прошлом году приставы взыскали 19 млрд рублей.
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