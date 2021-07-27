Минфин предлагает локализовать доходы по месту их фактического возникновения

27 июля. FINMARKET.RU - Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Ведомство разработало две основных меры. Первая - более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции. Вторая - зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удаленной занятости, в бюджет региона, где они реально находятся - по месту налогового учета физлица и регистрации, в том числе временной.

Общая ставка налога на прибыль - 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% - в бюджет региона (такой порядок распределения действует на 2017-2024 гг.). 3% платит головная организация. Остальная часть в 17%, подлежащая уплате в региональный бюджет, распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли. Доля прибыли филиала определяется исходя из средневзвешенной численности работников (или расходов на оплату труда) и среднегодовой стоимости основных средств. Чем больше основных средств приходится на филиал, тем больше налогов остается в регионе.

Сейчас - согласно Налоговому кодексу - НДФЛ уплачивается в бюджет того субъекта, в котором организация состоит на учете в налоговом органе.

"Ведомости" направили в российские субъекты запрос с просьбой прокомментировать, поддерживают ли региональные власти маневр с перераспределением НДФЛ и налога на прибыль по месту трудоустройства сотрудников и производства, а также достаточно ли этих мер для стабилизации бюджетов. Представители правительства Новгородской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Курской и Мурманской областей, Алтайского края, а также республики Чувашия заявили, что инициативу в целом поддерживают. В оценке эффекта представители субъектов затруднились, но в основном выразили скепсис относительно того, что такая мера позволит на долгосрочной основе стабилизировать устойчивость бюджетов. Долгосрочную сбалансированность обеспечит скорее поддержка из федерального бюджета, в частности, предоставление новых и реструктуризация ранее выданных бюджетных кредитов, передала пресс-служба администрации Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.