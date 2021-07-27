В РФ создадут систему бронирования туристических услуг

27 июля. FINMARKET.RU - В правительстве начали обсуждать план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года. Документ на прошлой неделе был разослан членам правительственной комиссии по развитию туризма. В общей сложности в нем 116 пунктов, в том числе проекты по развитию сельского туризма, созданию сети детских военно-исторических лагерей, созданию и эксплуатации национальной системы бронирования туристических услуг и так далее, пишет "Коммерсант"

Стратегия развития туризма до 2035 года утверждена осенью 2019 года. Документ направлен на поддержку внутреннего и въездного туризма за счет развития специальных территорий и формирования конкурентоспособного продукта. Среди целей — увеличение оборота индустрии с 3,2 трлн до 16,3 трлн руб., двукратный рост числа внутренних путешествий на одного жителя, рост экспорта услуг и увеличение потока инвестиций. Параллельно разрабатывается нацпроект по развитию туризма.

Согласно документу, национальная система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Срок исполнения — четвертый квартал 2024 года.

Собеседник “Коммерсанта"” на туристическом рынке полагает, что, скорее всего, речь пойдет о разработке собственной системы, а не подключении гостиниц к существующим решениями.

Планы создания "отечественного аналога Booking.com" на туристическом рынке обсуждаются с 2014 года: тогда проект попал в план реализации стратегии развития отрасли до 2020 года, а предложения по его реализации планировалось представить в 2015 году, но развития он так и не получил. Однако участники рынка и эксперты в IT сомневаются в успехе проекта.