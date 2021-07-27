При продаже жилья надо будет информировать о стоимости ЖКУ

27 июля. FINMARKET.RU - Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже помещений или их сдаче в аренду. Таким образом, можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта, сказано в доработанном Минэкономразвития проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики. Документ находится на рассмотрении в правительстве, сообщили "Известиям" в Минэкономразвития.

Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году, в числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. В правительстве запрос "Известий" перенаправили в Минстрой. Там сказали, что ведомство определило правила, в которых содержится набор объемно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло считаться энергоэффективным. Дополнительных финансовых сборов с населения за определение класса энергоэффективности здания не предусмотрено. Предложения по комплексному повышению энергоэффективности российской экономики в Минстрой не поступали, добавили там.

Мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Она может достигать 30–40% в зданиях с наивысшим классом, при этом стоимость таких квартир может быть больше, отметили эксперты.