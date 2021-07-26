Молодежь активнее начала интересоваться кредитками

26 июля. FINMARKET.RU - В январе-июне 2021 года заявки наоформило в 2,8 раза больше граждан в возрасте от 18 до 20 лет, чем в первом полугодии 2020-го, рассказали "Известиям" в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру", не предоставив показателей в абсолютном выражении. По данным финансового маркетплейса, в целом число россиян, обратившихся в банки за кредитной картой, выросло вдвое относительно прошлого года. Больше всего желающих получить такой "пластик" оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В крупнейших БКИ и банках подтвердили, что владельцы карт с заемными средствами становятся моложе.

В "Сбере" выявили трехкратный рост интереса молодежи к кредиткам по сравнению с первой половиной 2020-го. В МКБ отметили, что, по их информации, выдача таких карт клиентам в возрасте 18-20 лет увеличилась вдвое. В ВТБ рассказали, что в этом году активизировали работу с молодым поколением, запустив кредитные продукты для потребителей до 21 года; при этом банк не указал объемы их выдач. В банке "Санкт-Петербург" работают с гражданами старше этого возраста. А банк "Хоум Кредит" зафиксировал все большую популярность кредиток среди людей 25-30 лет, которые уже финансово независимы. Зато доля клиентов от 18 до 20 лет традиционно остается маленькой, так как у них чаще всего нет стабильного дохода и кредитной истории, добавили в этом учреждении.

По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, в начале 2021 года доля держателей кредиток до 25 лет достигла 12%, а к концу июня откатилась до 10%, что все равно больше допандемийного показателя (8,7%). По остальным возрастным категориям изменений спроса не наблюдается: доля владельцев кредитных карточек в возрасте 25-45 лет держится на отметке 54-55%, а людей старше - на уровне 35%, добавил эксперт. По мере оздоровления экономики банки вернулись к более активному кредитованию клиентов до 25 лет, что почти удвоило выдачу карт этой категории граждан в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: с 388,6 тыс. штук до 634,6 тыс., подсчитал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Интерес молодежи кредитками объясняется ростом диджитализации финансовых инструментов, а также агрессивным продвижением такого вида ссуд. В силу возраста и нехватки знаний молодежь может увязнуть в долгах из-за массового использования кредитов, предупредили эксперты.