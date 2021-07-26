ЦБ и банки разошлись в подходах к регулированию экосистем

26 июля. FINMARKET.RU - Банк России отреагировал на письмо крупнейших российских кредитных организаций, касающееся концепции регулирования экосистем, - оценка воздействия, которую представили, выполнена некорректно. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе

Экосистемы - это набор разнородных услуг, которые люди могут приобретать в одном месте. В России свои экосистемы начали развивать банки. ЦБ увидел в этом риск увеличения вложений кредитных организаций в непрофильные активы и поэтому предложил свою концепцию регулирования экосистем.

Ранее главы крупных банков раскритиковали эту концепцию. "Мы изучили комментарии банков и можем уверенно сказать, что предлагаемые подходы к регулированию экосистем и рисков иммобилизованных активов (ИА) не приведут к негативным последствиям для сектора, - отметили в пресс-службе Банка России. - И уж точно можем сказать, что филиальная сеть из-за нового регулирования не пострадает. Наоборот, будет положительный эффект. Во-первых, мы в отличие от многих других регуляторов даем банкам возможность развивать экосистемы, что позволит им совершенствовать технологии и развивать продукты, и при этом ограничиваем риски для кредиторов и вкладчиков. Во-вторых, банки с уже большой концентрацией ИА на балансе будут вынуждены их постепенно продавать или покрывать капиталом, что также будет способствовать снижению рисков".

По словам регулятора, оценка воздействия, которую представили банки, некорректна.

В Банке России планируют в ближайшее время запросить у кредитных организаций более детальные данные об объемах ИА и их составе, которые позволят регулятору оптимальным образом настроить регулирование, и рассчитывают на конструктивную обратную связь.

В июне Банк России представил консультативный доклад по рискам участия банков в экосистемах. В его основе - вопросы регулирования банков. В нем выделяется три варианта участия банка в экосистеме -строится вокруг банка, банк участвует на партнерских началах в экосистеме или какая-либо IT-компания купила банк ради построения экосистемы.

Банк России в рамках концепции предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании. ЦБ планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) - предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Для ее расчета банкам нужно будет разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации. Полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025-2027 годам). Если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.

С критикой такого подхода выступили крупнейшие российские банки. По их мнению, новые правила могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах и тому, что более ста банков нарушат нормативы достаточности капитала.

Эксперты, опрошенные "РГ", считают, что Банку России стоит пересмотреть свой подход к созданию экосистем.