Минфин разрабатывает для бюджета систему стресс-тестов на устойчивость к шокам

26 июля. FINMARKET.RU -готовит систему стресс-тестов на устойчивость бюджета к экономическим шокам, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству. По словам одного из собеседников издания, будет сформирован комплекс из кризисных сценариев изменения цен на сырьевых рынках, темпов инфляции, уровня процентных ставок, валютного курса, деловой активности и т. д. Минфин будет регулярно тестировать, насколько доходы и расходы бюджета чувствительны к наступлению таких обстоятельств, пояснил собеседник. Например, по его словам, как существенно в случае разгона инфляции до определенных уровней изменится стоимость тех или иных госинвестиций, обязательств перед населением, величина налоговых поступлений и проч.

Стресс-тестирование поможет, с одной стороны, лучше понимать взаимосвязи бюджетной системы с экономической ситуацией, оценить ее запас прочности, с другой – формировать примерные планы действий в кризисных ситуациях заранее. В целом это сделает бюджетную политику более прозрачной и понятной, резюмировал источник "Ведомостей". По словам другого собеседника, потребность в такой системе резко актуализировалась в связи с ростом волатильности и непредсказуемости мировой экономики, а также глобальной эпидемиологической ситуации.

По отдельным направлениям Минфин уже проводит анализ реакции бюджета на шоковые сценарии. В частности, ведомство ежегодно оценивает потери доходов в случае резкого падения цен на нефть.

В 2020 г. ситуация в экономике, в том числе на нефтяном рынке, сложилась в соответствии с шоковым сценарием, что всерьез не прогнозировалось ни одним из экспертов в предшествующем пандемии 2019 году. В апреле произошел беспрецедентный обвал цен на нефть на фоне разрыва соглашения ОПЕК+, а также из-за переполненности хранилищ в результате локдаунов и стагнации экономики.