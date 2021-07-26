Цифровизация ЖКХ обойдется в 375 млрд руб.

26 июля. FINMARKET.RU -строительной отрасли ив России обойдется в 393 млрд руб. до 2030 года, следует из документов Минстроя, пишет "Коммерсант" . Согласно стратегии цифровой трансформации строительной отрасли, мероприятия по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ обойдутся в 393 млрд руб. до 2030 года.

Речь идет о четырех основных проектах: "Новый умный дом" - система по управлению многоквартирными домами на основе технологий интернета вещей (IoT); "Решаем вместе" - технология учета общественного мнения при определении приоритетов развития объектов городского хозяйства; "Строим в один клик" - система электронного документооборота между девелоперами и Минстроем, а также самый дорогой - "Цифровая инфраструктура ЖКХ".

Последний проект подразумевает разработку и внедрение типовых систем управления снабжения ресурсами - например, передачу в реальном времени данных о состоянии инженерных систем ресурсоснабжающих организаций (водоканал, теплоснабжение, городское освещение и т. д.) в единую государственную информационную систему.

В Минстрое рассчитывают, что анализ данных о состоянии коммунальных сетей снизит аварийность инфраструктуры и повысит срок ее службы. Подготовительные мероприятия пройдут с 2021 по 2025 год, а саму систему стоимостью 375 млрд руб. поэтапно запустят в 2025-2030 годах. Финансирование должны обеспечить УК и РСО "при условии изменения законодательства по тарифообразованию". Бюджетные средства на проект не планируются.