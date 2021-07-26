Штрафы за нарушение прав потребителей могут увеличить

26 июля. FINMARKET.RU - Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложила резко повыситьза нарушение прав потребителей. Речь идет о статьях главы 14 КоАП, в которых перечислено несколько пунктов: обман, оказание недобросовестных услуг, их навязывание и так далее. По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности - от 1 до 5%. Причем необходимо, чтобы эти средства поступали в казну, а не самим гражданам, как это происходит сейчас. Об этом "Известиям" рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

Сейчас штрафы за нарушение прав потребителей номинальные - 20-50 тыс. рублей, хотя несоблюдение действующих норм касается миллионов людей, пояснили Янин. В России оборотные штрафы существуют лишь в антимонопольном законодательстве, и этого мало. Кроме того, нынешняя ситуация не соответствует практикам развитых стран, уверен эксперт.

В пример он привел нарушение прав покупателей со стороны перевозчиков: граждане приобретают возвратные билеты, но не всегда могут их сдать и получить назад свои деньги, потому что компании жестко регламентируют этот процесс, ограничивая время возврата. Эксперт добавил, что недобросовестные методы замечены и в электронной торговле: например, цены на продукцию устанавливаются в зависимости от региона и его обеспеченности. Такие тактики позволяют компаниям получать весьма значительную прибыль, поэтому оборотные штрафы могут стать для них симметричным наказанием, подчеркнул собеседник газеты.

По словам Янина, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании консультативного совета согласилась с тем, что штрафы следует повышать, но как именно - не уточнила.