Оптовые цены на красную икру держатся на максимуме

23 июля. FINMARKET.RU - Оптовыена красную икру держатся на максимуме, несмотря на хорошую лососевую путину в этом году. Сейчас новую икру в опте можно купить от 4,8 тыс. рублей за кг, рассказал "Российской газете" исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин. Это пока даже дороже, чем она стоила в рознице в мае (4,7 тыс. рублей за кг), когда фиксировался максимум за последние десять лет. Лососевая путина только началась, закончится в октябре. За исключением премиум-сегмента свежаяпоявится в Москве только в конце августа - сентябре, поэтому цены на новую икру только формируются. Трейдеры ждут скорого снижения стоимости, поясняет Фомин.

До какого уровня снизятся цены в рознице, можно будет понять только в начале осени, когда склады максимально наполнятся продукцией, а до предновогоднего ажиотажа еще будет далеко, говорит управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Несмотря на инфляцию и другие причины, цены на красную икру, видимо, будут ниже, чем в прошлом году. Тогда, по данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке было выловлено менее 300 тыс. тонн лосося, то есть почти на 56% меньше, чем в 2018 году (вылов лосося сравнивают по четным и нечетным годам). Поэтому весной икры на рынке почти не осталось, и цены на нее достигли рекордных отметок.

В этом году, по данным Росрыболовства, на 19 июля на Дальнем Востоке выловлено уже 91 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это в 2,4 раза больше, чем на ту же дату 2020 года. По оценкам ученых, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке может достичь в этом году 459 тыс. тонн.