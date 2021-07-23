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23 июля 2021 года 09:32
Коллекторам могут разрешить взыскивать долги за ЖКУ
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Александр Щербак/ТАСС
23 июля. FINMARKET.RU - Минстрой предлагает предусмотреть возможность привлечения коллекторов, состоящих в государственном реестре, для взыскания долгов за ЖКУ. Соответствующие поправки к законопроекту "О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ" подготовлены и направлены в федеральные органы власти. Об этом говорится в ответе Минстроя на обращение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), направленное в начале июня профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину. Оба документа опубликованы на сайте РАВВ, пишет "Коммерсант". Ценообразование в сфере водоснабжения и водоотведения регулируемое, что ограничивает источники дохода для ресурсоснабжающих компаний. Поэтому рост дебиторской задолженности ставит под угрозу проведение ремонтных работ и инвестпроекты и может привести к перебоям с водоснабжением и водоотведением для конечных потребителей, поясняют в Минстрое. РАВВ в своем обращении подчеркивала, что создание "дополнительных подразделений и штатных единиц является более затратным, чем использование услуг специализированных организаций", и приведет либо к росту тарифов для населения, либо к снижению качества предоставляемых услуг. По данным Росстата, по итогам января-марта долги за ЖКУ достигли 1,33 трлн руб., увеличившись на 5,9% год к году. В марте 2019 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который запрещает передавать коллекторам права на работу с долгами граждан за ЖКУ. Вместо них взысканием должны были заняться участники рынка - управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы либо ресурсоснабжающие организации. Юристы поддерживают инициативу Минстроя.
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Ключевые слова: Россия, коллекторы, долги, ЖКУ
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