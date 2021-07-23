Коллекторам могут разрешить взыскивать долги за ЖКУ

23 июля. FINMARKET.RU - Минстрой предлагает предусмотреть возможность привлечения коллекторов, состоящих в государственном реестре, для взыскания долгов за. Соответствующие поправки к законопроекту "О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ" подготовлены и направлены в федеральные органы власти. Об этом говорится в ответе Минстроя на обращение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), направленное в начале июня профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину. Оба документа опубликованы на сайте РАВВ, пишет "Коммерсант"

Ценообразование в сфере водоснабжения и водоотведения регулируемое, что ограничивает источники дохода для ресурсоснабжающих компаний. Поэтому рост дебиторской задолженности ставит под угрозу проведение ремонтных работ и инвестпроекты и может привести к перебоям с водоснабжением и водоотведением для конечных потребителей, поясняют в Минстрое. РАВВ в своем обращении подчеркивала, что создание "дополнительных подразделений и штатных единиц является более затратным, чем использование услуг специализированных организаций", и приведет либо к росту тарифов для населения, либо к снижению качества предоставляемых услуг.

По данным Росстата, по итогам января-мартаза ЖКУ достигли 1,33 трлн руб., увеличившись на 5,9% год к году.

В марте 2019 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который запрещает передавать коллекторам права на работу с долгами граждан за ЖКУ. Вместо них взысканием должны были заняться участники рынка - управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы либо ресурсоснабжающие организации.

Юристы поддерживают инициативу Минстроя.