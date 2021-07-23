Ремонт квартир подорожал на треть

23 июля. FINMARKET.RU - С начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов, сообщили "Известиям" участники рынка недвижимости. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с 4-го квартала 2020-го больше всего подорожали металлопрокат - на 80-100%, древесина - на 40-70%), утеплители - на 20-40%, битум дорожный - на 40-60%. Также в числе лидеров фанера, отделочные материалы, электротехническая и кабельная продукция, пластиковые окна.

"Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис. Так, из-за удорожания пластика почти на 70% мы наблюдаем рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары", - сказал директор по строительству ИСГ "Мармакс" Юрий Хербер.

"Кроме того, на фоне инфляции и дефицита рабочих рук из-за нехватки трудовых мигрантов заметно увеличились и расценки на работы ремонтных бригад. Всё это привело к тому, что стоимость ремонта квартир, дач, стройки частных домов выросла в среднем на 25-30% в зависимости от вида и качества используемых материалов", - сказал управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

По итогам 2-го квартала 2021 года средняя стоимость ремонта квартир в московском регионе выросла на 32% в сравнении с 1-м кварталом 2020-го, аналогичная ситуация в других крупных городах, сказал коммерческий директор дизайн-бюро "Идея Плюс" Самир Джафаров. При этом в столице больше платежеспособного населения, поэтому там спрос на жилье и, как следствие, на ремонтные работы подогрет больше всего, отметил он.

По данным руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антона Саукова, за 2-й квартал 2021 года стоимость ремонта жилья выросла на 15-20%.

В начале июля ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных строительных компаний и производителей основных стройматериалов. Служба дала указание в связи с продолжающимся ростом цен на строительном и смежных рынках, а также с поступлением обращений граждан о подорожании стройматериалов. Сейчас территориальные органы отчитываются в ФАС о результатах проведенных мероприятий, сказали "Известиям" в ведомстве.

Тем временем некоторые девелоперы не исключают, что до конца года стоимость ремонта может подняться еще на 5-7% в зависимости от экономической ситуации.