Рейтинг российских банков во 2-м квартале

Во втором квартале 2021 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Банк ФК "Открытие" занял третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности. Также в пятерку лидеров вошли Россельхозбанк, Газпромбанк и Тинькофф Банк.

Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о повышении банком ставок по ипотеке. В мае Сбер увеличил ставки на 0,4 п.п. Так, ранее приобрести готовое жилье можно было под 7,3% годовых, теперь же - под 7,7%. Увеличилась и ставка на недвижимость в новостройках, без скидок она достигла 8%. Другим заметным событием стал масштабный экологический забег "Зеленый Марафон", организованный в июне экосистемой Сбер, участие в нем приняли жители 180 городов России. Также большой резонанс в СМИ имело Общее собрание акционеров Сбера по итогам 2020 года. Как стало известно, за прошедший год банк заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер - первый среди банков Европы и десятый - в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня - 34,6%.

Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ во втором квартале 2021 года стал пресс-брифинг заместителя президента - председателя правления банка Анатолия Печатникова. В частности, в СМИ широко разошлись новости о планах ВТБ начать выдачу ипотеки на строительство домов и запуске нового сервиса защиты клиентов от мошенников. Также А.Печатников сообщил о значительном росте выдачи розничных кредитов: за первый квартал ВТБ увеличил выдачу на треть; розничный портфель привлеченных банком средств превысил 7 трлн рублей. Также в мае большой резонанс в СМИ имела новость о том, что за время работы по программе ипотеки с господдержкой ВТБ выдал более 91 тысячи кредитов на 300 млрд рублей. По сообщению банка, регионами-лидерами стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край.

Наибольший резонанс в инфополе банка "ФК Открытие" имела новость о заключении соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией Росатом, подписанном в рамках ПМЭФ-2021. Документ подписали президент-председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов и глава "Росатома" Алексей Лихачев. Соглашение предоставляет возможность Госкорпорации воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие". Также в СМИ широко разошлись опросы специалистов "ФК Открытие". В частности, банк провел исследование потребностей россиян в ежемесячных доходах, достаточных для достойной жизни. Среди участников опроса лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает достойный заработок. Также специалисты банка проанализировали отношение россиян к сети Интернет: главными недостатками большинство опрошенных считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей.

Исследования экспертов "Россельхозбанка" также имели широкий резонанс в СМИ. Согласно данным Центра отраслевой экспертизы банка, потребление говядины в России на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что стало минимумом за последние десять лет. Также специалисты "Россельхозбанка" проанализировали наиболее востребованные сберегательные инструменты у россиян. В тройку самых популярных вошли срочные вклады, текущие счета и наличные рубли. При этом лишь каждый десятый опрошенный предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги - акции, облигации и прочие инвестпродукты. В мае Центр отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" сообщил о рекордном потреблении мороженого в России. По прогнозам специалистов, объем потребления по итогам 2021 года может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения.

Наиболее заметные информационные события в медиаполе Газпромбанка были связаны с предоставляемыми синдицированными кредитами в партнерстве с другими организациями. Так, в июне ВЭБ.РФ совместно со Сбером, ВТБ, Газпромбанком и банком "ФК Открытие" предоставили синдицированный кредит "Еврохим Северо-Запад - 2" на общую сумму около 100 млрд рублей. Документы были подписаны в рамках ПМЭФ-2021. Другим заметным событием стало включение Газпромбанка в санкционный список российских кредитных организаций, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Всего в списке юрлиц, против которых применены ограничения, 55 финансовых организаций.

Главным событием в информационном поле Тинькофф банка стала новость о покупке мобильного приложения для хранения банковских и скидочных карт "Кошелек". В апреле стало известно о приобретении TCS Group контрольной доли в компании ООО "Бесконтакт", выступающей разработчиком приложения. Кроме того, Тинькофф банком был подан ряд громких исков к крупнейшим российским мобильным операторам: "Мегафону", "ВымпелКому" (владельцу бренда "Билайн") и МТС. Иски связаны с возбужденными делами ФАС в отношении операторов за неравный размер тарифов SMS-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних.

Наименование Упоминания в СМИ, 2-й квартал 2021 года Упоминания в СМИ, 2-й квартал 2020 года 1 Сбербанк 184 168 217 068 2 ВТБ 80 648 86 729 3 ФК Открытие 37 480 32 357 4 Россельхозбанк 28 377 29 974 5 Газпромбанк 25 966 25 477 6 Альфа-Банк 22 594 32 755 7 Тинькофф Банк 21 561 18 141 8 Промсвязьбанк 17 271 24 295 9 Совкомбанк 12 859 12 031 10 Райффайзенбанк 11 146 13 582 11 Московский кредитный банк 8 152 10 207 12 Банк УРАЛСИБ 8 014 8 951 13 Росгосстрах Банк 7 938 5 541 14 Росбанк 7 473 7 873 15 Банк ДОМ.РФ 7 399 7 747 16 МТС Банк 6 242 3 596 17 Поста банк 5 664 7 527 18 Банк Санкт-Петербург 4 823 4 230 19 СКБ-банк 4 355 1 526 20 Банк Русский Стандарт 4 252 4 385 21 Банк ТРАСТ 3 872 2 753 22 Банк ЗЕНИТ 3 686 3 017 23 Ак Барс Банк 3 279 4 646 24 МСП Банк 3 272 8 450 25 Новикомбанк 3 071 2 029 26 ХКФ Банк 2 999 3 804 27 АБ "Россия" 2 865 2 484 28 УБРиР 2 819 1 989 29 ОТП Банк 2 655 1 450 30 КБ Восточный 2 538 3 226 31 РНКБ Банк 2 463 4 208 32 Абсолют Банк 2 271 3 150 33 Ренессанс Кредит 2 120 1 304 34 Банк Левобережный 1 870 1 680 35 Локо- Банк 1 856 592 36 ЮниКредит Банк 1 843 2 416 37 МИнБанк 1 764 2 244 38 Примсоцбанк 1 555 1 324 39 Ситибанк 1 458 1 668 40 КБ "Центр-инвест 1 452 1 448 41 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 439 2 204 42 Алмазэргиэнбанк 1 178 1 328 43 ТКБ Банк 1 163 922 44 БКС Банк 1 143 384 45 Экспобанк 924 748 46 Банк "Кубань Кредит 868 1 319 47 СМП-Банк 855 978 48 Генбанк 797 620 49 Росэксимбанк" 750 1 159 50 Креди Агриколь КИБ 720 922

Наименование Индекс заметности, 2-й квартал 2021 Индекс заметности, 2-й квартал 2020 1 Сбербанк 40 200 508 35 518 412 2 ВТБ 17 972 714 16 057 847 3 ФК Открытие 6 401 865 4 277 174 4 Россельхозбанк 3 492 433 3 314 478 5 Тинькофф Банк 3 390 425 2 351 159 6 Промсвязьбанк 3 303 646 3 057 117 7 Альфа-Банк 3 239 781 4 874 348 8 Газпромбанк 2 877 389 2 663 869 9 Совкомбанк 1 908 842 1 258 439 10 Банк ДОМ.РФ 1 778 007 1 423 254 11 Райффайзенбанк 1 667 693 1 942 918 12 Банк УРАЛСИБ 1 360 024 1 470 129 13 Банк Санкт-Петербург 1 289 478 1 099 607 14 Банк ТРАСТ 1 236 877 685 140 15 Московский кредитный банк 1 061 904 1 351 650 16 Банк Русский Стандарт 934 462 212 568 17 МТС Банк 858 057 1 056 677 18 Ак Барс Банк 856 401 977 508 19 Росбанк 843 612 1 062 139 20 КБ Восточный 691 502 721 423 21 Банк ЗЕНИТ 648 894 593 786 22 Почта банк 608 058 565 320 23 Росгосстрах Банк 481 269 328 720 24 Новикомбанк 461 198 234 380 25 МСП Банк 430 121 1 056 677 26 Абсолют Банк 424 911 535 676 27 СКБ-банк 415 833 296 207 28 Азиатско-Тихоокеанский Банк 406 634 505 966 29 РНКБ Банк 405 731 600 685 30 ХКФ Банк 400 983 348 065 31 АБ "Россия" 369 963 387 881 32 УБРиР 367 494 374 481 33 Примсоцбанк 301 025 264 044 34 МИнБанк 264 813 349 804 35 Ренессанс Кредит 239 225 132 780 36 Ситибанк 237 663 140 291 37 КБ "Центр-инвест" 207 511 256 535 38 Алмазэргиэнбанк 200 729 169 282 39 ОТП Банк 172 175 105 187 40 Локо-Банк 168 971 78 253 41 Банк Левобережный 168 858 156 064 42 Росэксимбанк 167 432 293 668 43 БКС Банк 155 062 60 708 44 СМП Банк 154 555 160 485 45 Банк "Кубань Кредит" 153 470 249 228 46 Экспобанк 131 913 82 279 47 ЮниКредит Банк 125 191 272 108 48 ТКБ Банк 79 437 107 414 49 Креди Агриколь КИБ 57 053 80 847 50 Генбанк 52 224 54 015

Объекты Охват аудитории, 2-й квартал 2021 Охват аудитории, 2-й квартал 2020 1 Сбербанк 407 358 003 512 601 026 2 ВТБ 343 565 507 490 905 698 3 Газпромбанк 196 679 768 154 541 768 4 Россельхозбанк 165 998 829 177 135 295 5 Тинькофф Банк 160 353 968 187 009 027 6 АБ "Россия" 152 523 695 182 589 023 7 Альфа-Банк 140 209 170 218 415 557 8 ФК Открытие 130 364 316 254 378 140 9 Московский Кредитный Банк 100 134 566 108 862 939 10 Райффайзенбанк 98 164 174 144 601 900 11 Банк ДОМ.РФ 97 191 605 146 777 118 12 Промсвязьбанк 94 270 633 259 222 207 13 Почта банк 92 734 859 123 290 090 14 Росбанк 91 009 649 131 850 234 15 Совкомбанк 77 042 268 119 694 536 16 Банк Русский Стандарт 73 479 426 82 944 029 17 СКБ-банк 69 305 690 61 833 080 18 Банк Санкт-Петербург 65 172 007 69 846 658 19 Банк ТРАСТ 64 227 515 61 933 129 20 УБРиР 57 097 543 44 717 103 21 МТС Банк 54 760 345 64 446 598 22 Ак Барс Банк 52 047 409 86 222 314 23 Банк УРАЛСИБ 49 160 862 91 058 948 24 МСП Банк 46 696 013 120 839 381 25 КБ Восточный 46 185 220 76 212 054 26 ХКФ Банк 45 066 231 65 504 404 27 Росгосстрах Банк 43 473 197 51 892 562 28 ЮниКредит Банк 43 118 245 86 187 251 29 Банк ЗЕНИТ 41 903 459 85 874 023 30 БКС Банк 40 926 949 17 047 273 31 Ситибанк 38 515 757 50 199 850 32 Новикомбанк 37 827 835 28 049 278 33 РНКБ Банк 35 801 388 63 179 702 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 35 064 821 31 997 009 35 МИнБанк 34 693 998 39 339 260 36 Абсолют Банк 34 184 607 58 794 292 37 Ренессанс Кредит 34 184 607 49 745 485 38 ТКБ Банк 31 913 105 20 873 835 39 Росэксимбанк 30 266 692 47 741 104 40 Алмазэргиэнбанк 22 148 526 5 382 425 41 ОТП Банк 19 345 188 19 345 188 42 Экспобанк 18 604 074 20 239 648 43 КБ "Центр-инвест" 17 677 444 26 940 589 44 СМП Банк 15 157 091 53 113 093 45 Генбанк 14 826 640 18 345 305 46 Креди Агриколь КИБ 11 476 118 56 043 259 47 Примсоцбанк 10 523 494 17 129 040 48 Локо-Банк 10 161 039 15 813 292 49 Банк Левобережный 6 598 511 27 893 501 50 Банк "Кубань Кредит" 4 844 982 26 749 867

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