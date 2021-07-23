Рейтинг российских банков во 2-м квартале

Во втором квартале 2021 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Банк ФК "Открытие" занял третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности. Также в пятерку лидеров вошли Россельхозбанк, Газпромбанк и Тинькофф Банк.
Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о повышении банком ставок по ипотеке. В мае Сбер увеличил ставки на 0,4 п.п. Так, ранее приобрести готовое жилье можно было под 7,3% годовых, теперь же - под 7,7%. Увеличилась и ставка на недвижимость в новостройках, без скидок она достигла 8%. Другим заметным событием стал масштабный экологический забег "Зеленый Марафон", организованный в июне экосистемой Сбер, участие в нем приняли жители 180 городов России. Также большой резонанс в СМИ имело Общее собрание акционеров Сбера по итогам 2020 года. Как стало известно, за прошедший год банк заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер - первый среди банков Европы и десятый - в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня - 34,6%.
Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ во втором квартале 2021 года стал пресс-брифинг заместителя президента - председателя правления банка Анатолия Печатникова. В частности, в СМИ широко разошлись новости о планах ВТБ начать выдачу ипотеки на строительство домов и запуске нового сервиса защиты клиентов от мошенников. Также А.Печатников сообщил о значительном росте выдачи розничных кредитов: за первый квартал ВТБ увеличил выдачу на треть; розничный портфель привлеченных банком средств превысил 7 трлн рублей. Также в мае большой резонанс в СМИ имела новость о том, что за время работы по программе ипотеки с господдержкой ВТБ выдал более 91 тысячи кредитов на 300 млрд рублей. По сообщению банка, регионами-лидерами стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край.
Наибольший резонанс в инфополе банка "ФК Открытие" имела новость о заключении соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией Росатом, подписанном в рамках ПМЭФ-2021. Документ подписали президент-председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов и глава "Росатома" Алексей Лихачев. Соглашение предоставляет возможность Госкорпорации воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие". Также в СМИ широко разошлись опросы специалистов "ФК Открытие". В частности, банк провел исследование потребностей россиян в ежемесячных доходах, достаточных для достойной жизни. Среди участников опроса лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает достойный заработок. Также специалисты банка проанализировали отношение россиян к сети Интернет: главными недостатками большинство опрошенных считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей.
Исследования экспертов "Россельхозбанка" также имели широкий резонанс в СМИ. Согласно данным Центра отраслевой экспертизы банка, потребление говядины в России на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что стало минимумом за последние десять лет. Также специалисты "Россельхозбанка" проанализировали наиболее востребованные сберегательные инструменты у россиян. В тройку самых популярных вошли срочные вклады, текущие счета и наличные рубли. При этом лишь каждый десятый опрошенный предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги - акции, облигации и прочие инвестпродукты. В мае Центр отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" сообщил о рекордном потреблении мороженого в России. По прогнозам специалистов, объем потребления по итогам 2021 года может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения.
Наиболее заметные информационные события в медиаполе Газпромбанка были связаны с предоставляемыми синдицированными кредитами в партнерстве с другими организациями. Так, в июне ВЭБ.РФ совместно со Сбером, ВТБ, Газпромбанком и банком "ФК Открытие" предоставили синдицированный кредит "Еврохим Северо-Запад - 2" на общую сумму около 100 млрд рублей. Документы были подписаны в рамках ПМЭФ-2021. Другим заметным событием стало включение Газпромбанка в санкционный список российских кредитных организаций, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Всего в списке юрлиц, против которых применены ограничения, 55 финансовых организаций.
Главным событием в информационном поле Тинькофф банка стала новость о покупке мобильного приложения для хранения банковских и скидочных карт "Кошелек". В апреле стало известно о приобретении TCS Group контрольной доли в компании ООО "Бесконтакт", выступающей разработчиком приложения. Кроме того, Тинькофф банком был подан ряд громких исков к крупнейшим российским мобильным операторам: "Мегафону", "ВымпелКому" (владельцу бренда "Билайн") и МТС. Иски связаны с возбужденными делами ФАС в отношении операторов за неравный размер тарифов SMS-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, 2-й квартал 2021 года
|Упоминания в СМИ, 2-й квартал 2020 года
|1
|Сбербанк
|184 168
|217 068
|2
|ВТБ
|80 648
|86 729
|3
|ФК Открытие
|37 480
|32 357
|4
|Россельхозбанк
|28 377
|29 974
|5
|Газпромбанк
|25 966
|25 477
|6
|Альфа-Банк
|22 594
|32 755
|7
|Тинькофф Банк
|21 561
|18 141
|8
|Промсвязьбанк
|17 271
|24 295
|9
|Совкомбанк
|12 859
|12 031
|10
|Райффайзенбанк
|11 146
|13 582
|11
|Московский кредитный банк
|8 152
|10 207
|12
|Банк УРАЛСИБ
|8 014
|8 951
|13
|Росгосстрах Банк
|7 938
|5 541
|14
|Росбанк
|7 473
|7 873
|15
|Банк ДОМ.РФ
|7 399
|7 747
|16
|МТС Банк
|6 242
|3 596
|17
|Поста банк
|5 664
|7 527
|18
|Банк Санкт-Петербург
|4 823
|4 230
|19
|СКБ-банк
|4 355
|1 526
|20
|Банк Русский Стандарт
|4 252
|4 385
|21
|Банк ТРАСТ
|3 872
|2 753
|22
|Банк ЗЕНИТ
|3 686
|3 017
|23
|Ак Барс Банк
|3 279
|4 646
|24
|МСП Банк
|3 272
|8 450
|25
|Новикомбанк
|3 071
|2 029
|26
|ХКФ Банк
|2 999
|3 804
|27
|АБ "Россия"
|2 865
|2 484
|28
|УБРиР
|2 819
|1 989
|29
|ОТП Банк
|2 655
|1 450
|30
|КБ Восточный
|2 538
|3 226
|31
|РНКБ Банк
|2 463
|4 208
|32
|Абсолют Банк
|2 271
|3 150
|33
|Ренессанс Кредит
|2 120
|1 304
|34
|Банк Левобережный
|1 870
|1 680
|35
|Локо- Банк
|1 856
|592
|36
|ЮниКредит Банк
|1 843
|2 416
|37
|МИнБанк
|1 764
|2 244
|38
|Примсоцбанк
|1 555
|1 324
|39
|Ситибанк
|1 458
|1 668
|40
|КБ "Центр-инвест
|1 452
|1 448
|41
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|1 439
|2 204
|42
|Алмазэргиэнбанк
|1 178
|1 328
|43
|ТКБ Банк
|1 163
|922
|44
|БКС Банк
|1 143
|384
|45
|Экспобанк
|924
|748
|46
|Банк "Кубань Кредит
|868
|1 319
|47
|СМП-Банк
|855
|978
|48
|Генбанк
|797
|620
|49
|Росэксимбанк"
|750
|1 159
|50
|Креди Агриколь КИБ
|720
|922
|
|Наименование
|Индекс заметности, 2-й квартал 2021
|Индекс заметности, 2-й квартал 2020
|1
|Сбербанк
|40 200 508
|35 518 412
|2
|ВТБ
|17 972 714
|16 057 847
|3
|ФК Открытие
|6 401 865
|4 277 174
|4
|Россельхозбанк
|3 492 433
|3 314 478
|5
|Тинькофф Банк
|3 390 425
|2 351 159
|6
|Промсвязьбанк
|3 303 646
|3 057 117
|7
|Альфа-Банк
|3 239 781
|4 874 348
|8
|Газпромбанк
|2 877 389
|2 663 869
|9
|Совкомбанк
|1 908 842
|1 258 439
|10
|Банк ДОМ.РФ
|1 778 007
|1 423 254
|11
|Райффайзенбанк
|1 667 693
|1 942 918
|12
|Банк УРАЛСИБ
|1 360 024
|1 470 129
|13
|Банк Санкт-Петербург
|1 289 478
|1 099 607
|14
|Банк ТРАСТ
|1 236 877
|685 140
|15
|Московский кредитный банк
|1 061 904
|1 351 650
|16
|Банк Русский Стандарт
|934 462
|212 568
|17
|МТС Банк
|858 057
|1 056 677
|18
|Ак Барс Банк
|856 401
|977 508
|19
|Росбанк
|843 612
|1 062 139
|20
|КБ Восточный
|691 502
|721 423
|21
|Банк ЗЕНИТ
|648 894
|593 786
|22
|Почта банк
|608 058
|565 320
|23
|Росгосстрах Банк
|481 269
|328 720
|24
|Новикомбанк
|461 198
|234 380
|25
|МСП Банк
|430 121
|1 056 677
|26
|Абсолют Банк
|424 911
|535 676
|27
|СКБ-банк
|415 833
|296 207
|28
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|406 634
|505 966
|29
|РНКБ Банк
|405 731
|600 685
|30
|ХКФ Банк
|400 983
|348 065
|31
|АБ "Россия"
|369 963
|387 881
|32
|УБРиР
|367 494
|374 481
|33
|Примсоцбанк
|301 025
|264 044
|34
|МИнБанк
|264 813
|349 804
|35
|Ренессанс Кредит
|239 225
|132 780
|36
|Ситибанк
|237 663
|140 291
|37
|КБ "Центр-инвест"
|207 511
|256 535
|38
|Алмазэргиэнбанк
|200 729
|169 282
|39
|ОТП Банк
|172 175
|105 187
|40
|Локо-Банк
|168 971
|78 253
|41
|Банк Левобережный
|168 858
|156 064
|42
|Росэксимбанк
|167 432
|293 668
|43
|БКС Банк
|155 062
|60 708
|44
|СМП Банк
|154 555
|160 485
|45
|Банк "Кубань Кредит"
|153 470
|249 228
|46
|Экспобанк
|131 913
|82 279
|47
|ЮниКредит Банк
|125 191
|272 108
|48
|ТКБ Банк
|79 437
|107 414
|49
|Креди Агриколь КИБ
|57 053
|80 847
|50
|Генбанк
|52 224
|54 015
|
|Объекты
|Охват аудитории, 2-й квартал 2021
|Охват аудитории, 2-й квартал 2020
|1
|Сбербанк
|407 358 003
|512 601 026
|2
|ВТБ
|343 565 507
|490 905 698
|3
|Газпромбанк
|196 679 768
|154 541 768
|4
|Россельхозбанк
|165 998 829
|177 135 295
|5
|Тинькофф Банк
|160 353 968
|187 009 027
|6
|АБ "Россия"
|152 523 695
|182 589 023
|7
|Альфа-Банк
|140 209 170
|218 415 557
|8
|ФК Открытие
|130 364 316
|254 378 140
|9
|Московский Кредитный Банк
|100 134 566
|108 862 939
|10
|Райффайзенбанк
|98 164 174
|144 601 900
|11
|Банк ДОМ.РФ
|97 191 605
|146 777 118
|12
|Промсвязьбанк
|94 270 633
|259 222 207
|13
|Почта банк
|92 734 859
|123 290 090
|14
|Росбанк
|91 009 649
|131 850 234
|15
|Совкомбанк
|77 042 268
|119 694 536
|16
|Банк Русский Стандарт
|73 479 426
|82 944 029
|17
|СКБ-банк
|69 305 690
|61 833 080
|18
|Банк Санкт-Петербург
|65 172 007
|69 846 658
|19
|Банк ТРАСТ
|64 227 515
|61 933 129
|20
|УБРиР
|57 097 543
|44 717 103
|21
|МТС Банк
|54 760 345
|64 446 598
|22
|Ак Барс Банк
|52 047 409
|86 222 314
|23
|Банк УРАЛСИБ
|49 160 862
|91 058 948
|24
|МСП Банк
|46 696 013
|120 839 381
|25
|КБ Восточный
|46 185 220
|76 212 054
|26
|ХКФ Банк
|45 066 231
|65 504 404
|27
|Росгосстрах Банк
|43 473 197
|51 892 562
|28
|ЮниКредит Банк
|43 118 245
|86 187 251
|29
|Банк ЗЕНИТ
|41 903 459
|85 874 023
|30
|БКС Банк
|40 926 949
|17 047 273
|31
|Ситибанк
|38 515 757
|50 199 850
|32
|Новикомбанк
|37 827 835
|28 049 278
|33
|РНКБ Банк
|35 801 388
|63 179 702
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|35 064 821
|31 997 009
|35
|МИнБанк
|34 693 998
|39 339 260
|36
|Абсолют Банк
|34 184 607
|58 794 292
|37
|Ренессанс Кредит
|34 184 607
|49 745 485
|38
|ТКБ Банк
|31 913 105
|20 873 835
|39
|Росэксимбанк
|30 266 692
|47 741 104
|40
|Алмазэргиэнбанк
|22 148 526
|5 382 425
|41
|ОТП Банк
|19 345 188
|19 345 188
|42
|Экспобанк
|18 604 074
|20 239 648
|43
|КБ "Центр-инвест"
|17 677 444
|26 940 589
|44
|СМП Банк
|15 157 091
|53 113 093
|45
|Генбанк
|14 826 640
|18 345 305
|46
|Креди Агриколь КИБ
|11 476 118
|56 043 259
|47
|Примсоцбанк
|10 523 494
|17 129 040
|48
|Локо-Банк
|10 161 039
|15 813 292
|49
|Банк Левобережный
|6 598 511
|27 893 501
|50
|Банк "Кубань Кредит"
|4 844 982
|26 749 867
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