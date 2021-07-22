Рост промпроизводства в июне в России замедлился до 10,4%

В июне рост промпроизводства в РФ замедлился до 10,4% после 12,3% в мае, сообщил Росстат. По отношению к июню "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,3%. За полугодие промпроизводство увеличилось на 4,4%

22 июля. FINMARKET.RU - В июне 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 10,4% по сравнению с июнем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В мае 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 12,3%. Ранее сообщалось о повышении на 11,8%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства ," - указывает Росстат.

По сравнению с маем текущего годавыросло на 1,3%.

В январе-июне рост промпроизводства составил 4,4%. Во 2-м квартале - 10,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в июне снизилось на 0,4% после повышения на 1,3% месяцем ранее. Динамика промпроизводства с учетом сезонного и календарного факторов ушла в минус впервые с января.

Ожидания экономистов выглядели чуть более оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за июнь на 11,1% в годовом выражении. В июне 2020 года падение промышленности немного замедлилось до 7,3%. Поэтому годовые темпы роста промпроизводства в июне 2021 года остались на двузначном уровне, но проиграли майским цифрам.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год вырос по сравнению с опросом месяц назад и составляет 4,2% (3,7% месяцем ранее), что значительно лучше прогноза Минэкономразвития. В июле Минэкономразвития оставило прогноз по росту промпроизводства в 2021 г. без изменений (2,0%), а на 2022 год повысило с 3,4% до 3,6%. В том числе в обработке Минэкономразвития прогнозирует рост в 2021 г. на 2,4%, в 2022 - на 2,5%, в добыче полезных ископаемых - на 0,7% и 5,9%, соответственно.

В сфере добычи полезных ископаемых в июне повышение объема производства в годовом выражении ускорилось до 13,8% после роста на 12,6% в апреле. В 1-м полугодии показатель не изменился.

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 7,7% после повышения на 12,1% месяцем ранее. За шесть месяцев - рост на 6,4%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в июне составил 8,0%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 32,3%. В январе-июне повышение составило 8,6% и 21,9%, соответственно.

Промпроизводство выросло к "доковидному" июню 2019 года на 2,3%, указывает Росстат.

"Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19, можно отметить, что рост к июню 2019 года составил 2,3% (в мае 2021 года по уточненным данным индекс промышленного производства вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 3,3%, в апреле 2021 года - на 2,5%)"%)", - говорится в сообщении Росстата. Ранее сообщалось о росте майского показателя "доковидному" 2019 года на 2,9%.

При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,3%, энергетический сектор - на 3,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 18,0%. Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с июнем 2019 года на 1,1%, что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 5,1%, добычи угля на 1,6% м добычи металлических руд на 0,3%.

- добыча прочих полезных ископаемых (включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и др.) - (+57,4%);

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+25,6%);

- добыча нефти и природного газа - (+12,8%);

- производство мебели - (+32,1%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+31,5%);

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (+27,4%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - (+15,0)%;

- производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - (+12,2%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (+10,6%);

- производство текстильных изделий - (+11,5%), одежды - (+3,6%), кожи и изделий из кожи - (+13,7%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева - (+11,2%), производство бумаги и бумажных изделий - (+11,9%);

- химпроизводство - (+10,2%);

- выпуск кокса и нефтепродуктов - (+9,2%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+9,2%).

- добыча металлических руд - (-)2,4%;

- производство табачных изделий - (-)7,6%;

- производство электрического оборудования - (-)1,4%.