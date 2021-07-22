Траты на сборы ребенка в школу выросли на 13%

22 июля. FINMARKET.RU -на сборы ребенка в школу составляют 12,9 тыс. руб., говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД". За год "набор школьника" подскочил в цене на 13%, что в два раза выше официальной инфляции.

Для расчета стоимости минимального набора товаров для школы эксперты учитывали продажи канцтоваров, школьной одежды и обуви, рюкзаков, настольных ламп и тетрадей за 1-15 июля 2021 и 2020 годов по всей России, пишет "Независимая газета"

В результате, отмечают, средний чек продающихся готовых наборов первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей - карандаши, ручки, альбомы и другие товары) в первой половине июля вырос на 6% и составил 690 руб. В то же время объем продаж в натуральном выражении вырос на 14%.

Интересно, отмечает "НГ", что рост цен зафиксирован практически по всем товарам, тогда как объемы продаж школьной продукции зачастую снижались. Средний чек покупки дневника вырос всего на 3% и составил 107 руб., однако объем продаж в натуральном выражении снизился на 10%. Продажи пеналов, впрочем, выросли на 25% в единицах, а средний чек покупки увеличился на треть, до 728 руб. Набор карандашей и ручек можно купить за 182 руб., что на 8% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении снизился на 7%. Средний чек покупки набора тетрадей вырос на 6% и составил 306 руб., тогда как их продажи сократились на 2%.

Свои расходы на сборы детей в школу россияне в целом считают непосильными. Так, сегодня каждый четвертый в РФ считает, что все необходимое для школьников должно оплачиваться за счет бюджетных средств, сообщает ВЦИОМ. При этом в далеком 2005 году так считали 15% опрошенных.

Столь пессимистичные настроения в целом оправданны, так как для большинства россиян собрать ребенка в школу - серьезный удар по семейному бюджету. Это подтверждается и статистикой микрозаймов. Традиционно к августу, самой горячей поре подготовки к школе, растет число заемщиков микрокредитов именно на эти цели. В самих МФО сообщали, что в августе рост выдачи микрозаймов увеличивается в среднем на 15%.

Не исключено, что в том числе и для решения этих проблем власти приняли решение спонсировать россиян на подготовку детей в школу. Напомним, в апреле этого года президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил в августе произвести единовременную выплату для школьников и будущих первоклассников в размере 10 тыс. руб. В начале июля был подписан соответствующий указ.