22 июля. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) сохраняют консервативную политику выдачи даже для повторных клиентов. В июне-июле новые клиентымогли рассчитывать в среднем на получение 42% от запрошенных сумм, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование IDF Eurasia,. При повторном обращении показатель увеличивался до 56%, при третьем — до 73%. Это выше, чем в аналогичный период прошлого года (соответственно 36%, 45% и 60%), но заметно ниже, чем в допандемический 2019 год. Уже при первом обращении клиенты тогда могли рассчитывать на половину запрашиваемой суммы. При повторном обращении она увеличивалась до 68%, при третьем — до 82%, приводят данные в IDF Eurasia.

Одновременно сами запросы клиентов МФО продолжают снижаться. По данным финансового маркетплейса "Юником24", средняя запрашиваемая сумма составила в июне 2021 года 21,95 тыс. руб. Это минимум с начала 2020 года.

Консервативная риск-политика на фоне сохраняющейся нестабильности в экономике привела к тому, что даже добросовестным клиентам, не допускавшим выхода на просрочку, непросто заработать себе репутацию в глазах кредиторов, поясняет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. И в ближайшие полгода резкого улучшения ситуации в экономике, а значит, и ослабления скоринговой политики ожидать не стоит, подчеркивает она.

Из данных НБКИ следует, что доля просроченной задолженности по займам МФО существенной динамики не показывает. Так, последние пять месяцев уровень просрочки держится около 30%. Это примерно соответствует уровню 2019 года.