Росрыболовство придумало механизм снижения стоимости рыбы

21 июля. FINMARKET.RU - Росрыболовство готово субсидировать порожнюю перегонку рефрижераторных контейнеров на Дальний Восток для поставок рыбы только при условии снижения стоимости минтая и лосося на полках магазинов. Для этого рыбопромышленники, торговые сети, Росрыболовство и Минпромторг могут заключить соглашение по аналогии с договоренностями в отношении сахара и подсолнечного масла. Об этом на совещании 20 июля сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, рассказали "Коммерсанту" участники встречи. Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков подтвердил, что агентство обратилось с предложением к Минпромторгу совместно с сетями и рыбопромышленниками рассчитать "справедливую цену", которую отразят в долгосрочных контрактах. По данным Росрыболовства, оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке на прошлой неделе снизилась на 2,7%, до 73 руб. за 1 кг.

Компенсировать порожнюю перегонку вагонов из центра РФ на Дальний Восток в середине марта предложила Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС; объединяет операторов и владельцев рефрижераторного подвижного состава). Это должно помочь решить вопрос со скопившейся рыбой из-за закрытия китайского рынка в конце 2020 года.

Как поясняет Клоков, субсидирование100 тыс. тонн рыбной продукции с Дальнего Востока может привести к снижению оптовых цен в регионах доставки на 10%. "Розничнаяв этих условиях должна снизиться как минимум на такую же величину",— говорит он.

В Минпромторге заявили “Коммерсанту”, что пока формируют позицию. Участники рынка относятся к инициативе настороженно и сомневаются в ее эффективности.