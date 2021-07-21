Трафик домашнего интернета в России вырос на 43%

21 июля. FINMARKET.RU -фиксированного интернета в России в 1-м квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 43% - до 18,4 млрд Гб, свидетельствует статистика Минцифры. Это аномальные темпы роста - для сравнения: в 1-м квартале 2020 г. год к году он увеличился всего на 16%, в первые месяцы 2019 г. - на 12%, пишут "Ведомости" . При этом трафик мобильного интернета тогда рос быстрее - за счет увеличения количества пользователей трафикоемких приложений (например, видеосервисов) и увеличения базы владельцев смартфонов, рассказывали ранее участники рынка. Но в 1-м квартале этого года темпы роста мобильного интернета оказались ниже, чем у фиксированного, - он увеличился на 37% примерно до 6,7 млрд Гб, следует из материалов Минцифры.

У третьего по количеству пользователей российского интернет-провайдера - "ЭР-телеком холдинга" в 1-м квартале 2021 г. рост трафика составил 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорит его представитель. Рост фиксированного трафика подтверждает и представитель "Ростелекома".

За первое полугодие 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксированный трафик МТС в Москве, где работает ее "дочка" МГТС, вырос на 30%, за весь прошлый год рост составил порядка 40%, отмечает представитель оператора Алексей Меркутов: "Такая динамика сохранится в столице в ближайшие годы за счет роста проникновения цифровых сервисов и популярности видеоконтента".

Рост фиксированного трафика напрямую связан с эпидемией COVID-19, уверен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников: "Бизнес окончательно не вернулся в офисы, сотрудники продолжают работать удаленно, что ведет к увеличению трафика домашнего интернета. В прошлом году в России заметно вырос парк компьютеров, телевизоров, смартфонов, подключаемых к домашнему WiFi".

Представитель "ЭР-телекома" также связывает рост спроса на фиксированный доступ с количеством удаленно работающих пользователей, "а также со стремительной популяризацией видеоплатформ, видеоаналитики и сервисов для видеоконференций".