Правительство планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе

21 июля. FINMARKET.RU - Белый дом планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе, распространив их на закупки у единственного поставщика, пишет "Коммерсант" . Поручение об этом промышленный вице-премьер и идеолог импортозамещения в госзаказе Юрий Борисов дал еще в апреле — в соответствии с ним Минфин подготовил изменения в порядке проведения неконкурентных закупок. Сейчас закупка у единственного поставщика может проводиться в соответствии с указом или распоряжением президента, а также постановлением или распоряжением правительства по поручению президента; в таких правовых актах указываются предмет и предельный срок контракта, обязанность поставщика выполнить контракт самостоятельно или с привлечением субподрядчиков.

Минфин предлагает дополнить содержание нормативных актов сведениями о стране происхождения товаров. Так, предложение об определении единственного поставщика пополнится номером реестровой записи в реестре отечественной промышленной или радиоэлектронной продукции, в случае же закупки иностранной продукции — обоснованием невозможности закупки российских товаров. Кроме того, Минфин предлагает скорректировать состав экспертного заключения правительства, включив в него позицию Минпромторга о подтверждении российского происхождения продукции или отсутствии в РФ аналогов иностранной.

Инициативу поддерживают как в правительстве, так и в администрации президента, спор сохраняется лишь вокруг процедуры одобрения закупки. До сих пор никаких ограничений на неконкурентные закупки не было, тогда как, по разным оценкам, на них приходится порядка половины объема госзаказа. Закрытие же возможности свободно закупать иностранную продукцию может сократить и практику контрактации с единственным поставщиком.