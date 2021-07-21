Конфискацию включат в статьи УК о валютных операциях

21 июля. FINMARKET.RU - Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэкономразвития, "Известия"

Документом предлагается распространить эту меру на статьи 193 и 193.1- "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Новые нормы были предложены еще в 2020 году. Однако тогда против документа выступили многие ведомства, включая Банк России. Законопроектом предлагается закрепить конфискацию в качестве наказания за перевод денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов и за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.

Документ был подготовлен в соответствии с решениями межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, образованной распоряжением президента РФ. Он направлен на противодействие незаконному выводу денежных средств за рубеж. "По информации ФТС России, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК, 4466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности", - приводит Минфин аргументы в пользу новых норм в пояснительной записке к законопроекту.

Также министерство указывает на международные договоры, ратифицированные Россией, в частности на Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Она возлагает обязанность на страны-участницы обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. Среди них - замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

При этом, как уточняет Минфин, закон о ратификации этой конвенции отдельно оговаривает, что применение конфискационных мер распространяется только в отношении преступлений, указанных в пункте "а" пункта 1 статьи 104.1 УК, то есть денег, полученных в результате преступлений из корыстных побуждений.

В профильном комитете Госдумы и во фракциях заявили о готовности поддержать новые нормы, поскольку проблема незаконного вывода капитала из страны стоит остро. Законопроект может коснуться как физических, так и юридических лиц, которые совершают валютные операции, отмечают эксперты.