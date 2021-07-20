.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Спрос на автомобили в РФ уже год превышает предложение
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20 июля 2021 года 10:28

Спрос на автомобили в РФ уже год превышает предложение

 0  
Наталия Федосенко/ТАСС
Наталия Федосенко/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Уже год спрос на автомобили в РФ превышает предложение. В интервью "Коммерсанту" гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский сообщил, что производство автомобилей ограничило не только отсутствие полупроводников, но и других комплектующих: пневмоподвески, определенная отделка салона кожей или другими материалами. Он отметил, что существует проблема с отсутствием складов и запчастями - сейчас лидеры рынка должны создавать запас, чтобы обеспечивать клиентов сервисом. Ольховский уточняет, что, несмотря ни на что, компания продолжает ориентироваться на продажу автомобилей, а не сервисов. По его оценкам, 2020 год, несмотря на коронавирус, нехватку автомобилей и локдауны, для всех автодилеров был самым прибыльным за последние 20 лет.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  автомобили,  спрос

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.