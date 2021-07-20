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20 июля 2021 года 10:28
Спрос на автомобили в РФ уже год превышает предложение
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Наталия Федосенко/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Уже год спрос на автомобили в РФ превышает предложение. В интервью "Коммерсанту" гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский сообщил, что производство автомобилей ограничило не только отсутствие полупроводников, но и других комплектующих: пневмоподвески, определенная отделка салона кожей или другими материалами. Он отметил, что существует проблема с отсутствием складов и запчастями - сейчас лидеры рынка должны создавать запас, чтобы обеспечивать клиентов сервисом. Ольховский уточняет, что, несмотря ни на что, компания продолжает ориентироваться на продажу автомобилей, а не сервисов. По его оценкам, 2020 год, несмотря на коронавирус, нехватку автомобилей и локдауны, для всех автодилеров был самым прибыльным за последние 20 лет.
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Ключевые слова: РФ, автомобили, спрос
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