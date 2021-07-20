Работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку

20 июля. FINMARKET.RU - Риелторы предложили наделить работодателей правом выдавать сотрудникам ипотеку под низкий процент. По сути, идея предполагает, что компании станут кредитными организациями. Авторы инициативы считают, что для этого нужно создать упрощенную систему выдачи лицензий на корпоративное кредитование работников. Соответствующее предложение риелторы направили премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают "Известия", ссылаясь на документ. Реализация инициативы позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, а компании получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег, считают в отрасли. Традиционную систему банковского кредитования нововведение не заменит, а просто станет еще одним инструментом, полагают эксперты. При этом нужно предусмотреть механизм выкупа закладных у работодателя банком или другим работодателем при увольнении сотрудника, обратили внимание специалисты.

"Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами", — сказал "Известиям" глава федеральной сети "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Это позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет дополнительного притока капитала со стороны бизнеса, сказано в письме. Для самих компаний это будет дополнительным инструментом повышения лояльности сотрудников и эффективным способом инвестирования, считают авторы инициативы.

При увольнении сотрудник сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю, сказал Ильдар Хусаинов. Также нужно предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или другим работодателем — механизм, похожий на рефинансирование, добавил он.

Авторы инициативы предположили, что ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной — например, зависеть от показателей работы сотрудника или быть увеличена при увольнении. К примеру, пока человек работает, ставка равна 4–5%, если уходит — увеличена до 6% (или рыночных значений). Это должно быть прописано в кредитном договоре. Существующее сегодня законодательство ограничивает деятельность компаний в этой сфере — правом на проведение подобных операций наделены только банки, отметили в компании.

В кабмине "Известиям" сообщили, что обращение "поступило в аппарат правительстваи было направлено в Минфин на проработку по существу вопроса". В финансовом ведомстве уточнили, что предложение поступило в министерство и находится на рассмотрении.

В Банке России отметили, что такие идеи не поступали и не рассматривались. В Минстрое на запрос не ответили.