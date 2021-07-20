"Неприземленные" IТ-гиганты могут лишиться российских денег

20 июля. FINMARKET.RU - Иностранные, которые не "приземлились" в России, могут лишиться российских денег. Роскомнадзор составит черный список нарушителей, а банки будут блокировать денежные переводы в их пользу, пишут "Ведомости".

Минцифры опубликовало проект постановления, который закрывает правовые пробелы принятого закона о "приземлении". Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации» вступил в силу 1 июля, его основное требование – все IТ-гиганты (Google, Facebook, Twitter, TikTok и др.) должны открыть филиалы, представительства в России или создать российские юридические лица до 1 января 2022 г.

За неподчинение закону предусмотрены запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу компании.

Среди наказаний за отказ "приземляться" в законе есть и ограничение платежей и переводов. Разработанный Минцифры проект описывает, как именно эти платежи будут ограничивать. Документ будет проходить общественное обсуждение до 18 августа.

Планируется составить два перечня, вести их поручат РКН. Первый будет включать компании, которые не исполнили закон. Банки будут обязаны заблокировать любой вид денежного перевода (по карте, онлайн) в пользу нарушителей из черного списка, следует из документа. Если банк этого не сделает, то сведения о выявленном факте ­перевода денег будут направлять напрямую в Центробанк, поясняет руководитель практики "Цифровое и IT-право" в "Лемчик, Крупский и партнеры" Екатерина Соколова. Закон о "приземлении" направлен на обеспечение равных условий для деятельности российских и иностранных IТ-компаний в интернете на территории России, говорит представитель Банка России. "Сейчас прорабатывается порядок взаимодействия уполномоченных ведомств, банков и других сторон", – добавил он.

Второй перечень будет состоять из иностранных поставщиков платежных услуг (но не иностранных банков), которые принимают платежи и переводы в пользу компаний из первого списка. Поставщиков платежных услуг РКН в список добавлять будет не сразу, а предварительно отправит им предупреждение. На устранение нарушения у компании будет 30 дней. При повторном нарушении платежного поставщика РКН будет добавлять в реестр.

В России сейчас, по данным ЦБ, 20 иностранных поставщиков платежных услуг.

"Складывается четкое ощущение, что выдаваемые законопроекты могут быть губительны для российского бизнеса, особенно малого, – говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, цитируемый "Ведомостями". – Такие компании продвигают свои продукты как раз через рекламу на ресурсах иностранных IТ-гигантов. Очевидно, что законодатель, принимая такие решения, исходит из надежды на сокращение фактов ухода от налогов компаний и своей целью ставит пополнение казны, однако применение этих мер может вызвать непредсказуемые последствия. Это усложнит процедуру рекламы товаров и услуг и, соответственно, увеличит ее стоимость. Учитывая экономическую ситуацию в стране, введение этих мер максимально несвоевременно и может быть оценено исключительно негативно".