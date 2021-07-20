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20 июля 2021 года 08:58
"Мир" может потерять партнерство с Mastercard
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Zuma\TASS
20 июля. FINMARKET.RU - Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего компании более 30 лет бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты по всему миру, пишет "Коммерсантъ". В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам "Мир", позволяя расплачиваться ими за рубежом. Аналогичные соглашения есть с UnionPay и JSB, однако они менее широко представлены в мире. НСПК, оператор российской платежной системы, пытается продвигать карты "Мир" за границу самостоятельно, однако пока это удается сделать лишь в Азии. С учетом пандемии и минимального количества заграничных операций кобейджинговые проекты "Мира" с международными платежными системами имеют для НСПК скорее имиджевую составляющую, считает директор процессингового центра "КартСтандарт" Майя Глотова.
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Ключевые слова: РФ, Mastercard, бренд
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