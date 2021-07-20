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20 июля 2021 года 08:36
Путин предложил сотовым операторам обеспечить LTE-покрытие в селах
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Евгений Софийчук/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил использовать истекающий срок действия LTE-лицензий российских сотовых операторов как повод предложить им взять на себя обязательство по покрытию сетями 4G небольших поселений и автотрасс. "В сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им (операторам) лицензий 10-летних. Это хороший повод для того, чтобы поговорить с коллегами из соответствующих компаний о том, что нужно брать на себя определенные обязательства и по решению и вот таких общенациональных задач. Я спросил бы в нормальном режиме, естественно, в диалоге с бизнесом ответственно подойти к этим вопросам", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в понедельник. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, сообщил, что операторам, готовым строить LTE-сети в деревнях, власти снизят плату за использование радиочастот. "В сентябре планируем продлить лицензии компаниям, которые развивают и эксплуатируют сети 4G. И вкупе с этим мы предлагаем уменьшить плату за использование радиочастотного спектра для операторов связи, которые пойдут навстречу и будут строить сети на экономически неэффективных для них территориях, но нужных стране, в том числе - на федеральных автомобильных трассах", - сказал Чернышенко. В августе Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц для LTE-сетей еще на 10 лет, однако операторам связи придется выполнить ряд условий, писала газета "Ведомости" со ссылкой на материалы комиссии. Разрешение на использование частот было выдано в 2011 году, срок его действия истекает 8 сентября 2021 года. По данным издания, среди условий продления - с 2023 года строительство LTE-сетей только на оборудовании, внесенном в единый реестр российской электронной продукции; покрытие сетями LTE 99% населенных пунктов с населением 500-999 человек к 2028 году; покрытие сетями четвертого поколения 99% автодорог общего пользования федерального значения. Покрытие населенных пунктов с населением более 1 тыс. человек LTE-сетями предусмотрено решением ГКРЧ от 2013 года. Деревни и села с населением 100-500 человек подключает ПАО "Ростелеком" по госпроекту устранения цифрового неравенства. А населенные пункты с 500-1000 человек выпали из госпроектов, и теперь чиновники стремятся восполнить этот пробел, говорил источник газеты. В РФ чуть более 5 тыс. населенных пунктов с населением 500-1000 человек. Источник издания оценивает стоимость установки базовой станции LTE в селе в диапазоне 3-7 млн рублей. Расходы операторов на обеспечение населенных пунктов базовыми станциями LTE может варьироваться от 15 до 35 млрд рублей. На федеральных автодорогах в целом уровень покрытия LTE не достигает 70%, говорили собеседники издания. В числе проблем при строительстве базовых станций на дорогах они называли отсутствие магистральных линий связи, электрификацию трасс.
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Ключевые слова: РФ, села, интернет.юсети
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