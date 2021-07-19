Банки наращивают выдачу кредитных карт

19 июля. FINMARKET.RU - По итогам июнявыдали 1,2 млн кредитных карт. Это на 5% больше, чем в предыдущем месяце, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результаты оказались вдвое выше. В то же время на фоне роста числа выдач кредиток средний лимит по ним снижается уже несколько месяцев, пишет "Коммерсант"

Так, по итогам июня он составил 70,6 тыс. руб., против 72 тыс. руб. в апреле, следует из данных ОКБ. При этом средний чек, к примеру, в сегменте кредитов наличными в июне демонстрировал рост: 54 тыс. руб. против 52 тыс. руб. в мае.

Заметнее всего в июне 2021 года выросли выдачи кредитных карт с лимитом 50–90 тыс. руб., говорится в материалах ОКБ — на 7%, до 190,2 тыс. шт. Меньше всего изменений произошло в сегменте карт с нулевым лимитом: последние три месяца их выдачи держатся на уровне 25 тыс. штук.с лимитом до 50 тыс. руб. и выше 90 тыс. руб. показали в июне рост на 6% и 3,5% соответственно.

Средний размер одобренного лимита по кредитным картам снижается, как правило, в те моменты, когда банки ужесточают свои кредитные политики, видя в этом сегменте повышенные риски, поясняет гендиректор ОКБ Артур Александрович. "Средний лимит снижался существенно в конце 2019 года, а также во время первого локдауна в 2020 году,— говорит он.— На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом банки вновь предпочли выдавать большее количество кредитных карт, но на меньшие суммы, чтобы снизить риски, приходящиеся на одного заемщика".