В РФ запустят цифровую экосистему повышения производительности труда

19 июля. FINMARKET.RU - Белый дом намерен с осени запустить цифровую экосистему повышения производительности труда для компаний—участников профильного нацпроекта. Совещание по этой теме на прошлой неделе провел первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет "Коммерсант" . Предполагается, что на первом этапе к цифровой экосистеме смогут присоединиться 100 предприятий, которые после диагностики производств и оценки цифровой зрелости получат адресные рекомендации по повышению производительности.

Нацпроект требует роста производительности экономики РФ на 20% к 2024 году. Работа ведется в двух направлениях — системная поддержка компаний сконцентрирована в Минэкономразвития (финансовое стимулирование, дерегулирование, экспортная поддержка, система подготовки кадров), а адресная — в федеральном и региональных центрах компетенций (ФЦК и РЦК). Они разрабатывают методики по повышению производительности, знакомят компании с инструментами бережливого производства и пр. Эти методики не предполагают глубокой технологизации и цифровизации бизнеса, но уже позволили добиться среднего роста выработки компаний на 46% и сокращения издержек на 35%.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, если предприятие не подходит под критерии, оно сможет войти в экосистему и пользоваться ее цифровыми сервисами за свой счет. Де-факто платные сервисы позволят системе выйти на самоокупаемость (поручение сформировать план до 2024 года уже дано). До 2024 года на создание и эксплуатацию экосистемы предусмотрено 3,2 млрд руб. Также правительство утвердит субсидии ее оператору — АНО «Цифровые технологии производительности».