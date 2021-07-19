ОСАГО может подорожать на 5-10%

19 июля. FINMARKET.RU - Стоимостьв 2021 году может увеличиться на 5-10%, рассказали "Известиям" в крупных страховых компаниях. Страховые компании ожидают роста цены на ОСАГО в 2021 году за счет увеличения среднего размера убытка и числа обращений из-за аварий. В тех сегментах, где стоимость еще не достигла максимальной границы тарифного коридора, установленного регулятором, рынок будет повышать цену полиса примерно на 5%, считает заместитель генерального директора - регионального директора группы страховых компаний "Югория" Лусине Бундакова. С таким прогнозом согласен и начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков. По его мнению, резкого скачка убыточности не будет, однако повышение скажется на тарифах. В "Ингосстрахе" считают, что рост цен возможен в ряде регионов и для отдельных категорий клиентов.

В первом полугодии 2021-го стоимость договоров ОСАГО не увеличилась и составила 5448 рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Одновременно там подтвердили и повышение убыточности по таким полисам. По итогам года, рассказали в страховых компаниях, этот показатель может вырасти до 10%.

Наибольшего изменения по сравнению с 2020 годом ожидают в "Ингосстрахе". Увеличение стоимости запчастей и эффект пандемии, который снизил частоту обращений клиентов в прошлом году, могут привести к росту убыточности ОСАГО на 7-10%, уверен директор департамента актуарных расчетов - главный актуарий организации Николай Горбачев. В "Югории" повышение ожидают примерно на уровне 5%.

Основные причины роста убыточности ОСАГО в 2021 году - учащение страховых случаев и повышение среднего размера выплаты, рассказала директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. Первое связано с резким снижением количества поездок и ДТП во II квартале 2020-го на фоне пандемии и карантинных ограничений, считает она. На второй показатель, который напрямую зависит от стоимости запчастей, повлиял курс национальной валюты, возросшие затраты на доставку за счет проблем с контейнерными перевозками и дефицит некоторых материалов из-за перебоев в работе заводов. Кроме того, затраты выросли из-за введения новой судебной практики: необходимости компенсировать стоимость ремонта без учета износа запчастей.