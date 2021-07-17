S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-/A-3"

S&P подтвердило рейтинги РФ "BBB-/A-3". По мнению агентства, позитивное влияние на рейтинги оказывают приверженность РФ консервативной макроэкономической политики, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика

17 июля. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитныйРоссийской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-". Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "А-3" и "A-2" соответственно.

"Неопределенность в отношении развития пандемии COVID-19 и новых международных санкций остается высокой, - говорится в сообщении. - Однако сильная денежно-кредитная политика вместе с хорошим состоянием платежного баланса должны позволить России справиться с большинством потенциальных потрясений".

По мнению аналитиков S&P GR, позитивное влияние на суверенные рейтинги оказывают приверженность России проведению консервативной макроэкономической политики, сильная позиция экономики как внешнего нетто-кредитора, низкий уровень государственного долга и достаточно гибкая денежно-кредитная политика.

Негативными рейтинговыми факторами остаются "структурные проблемы российской экономики, которая по-прежнему зависит от доходов, получаемых от экспорта нефти и газа, а также значительные ограничения в институциональной и регуляторной среде", говорится в сообщении. Ограничивающее влияние на рейтинги также оказывают геополитическая напряженность и экономические санкции против РФ, которые отрицательно сказываются на долгосрочных перспективах экономического роста.

В конце июня аналитики агентства повысили прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,7% с ожидавшихся в марте 3,3%. В опубликованном в пятницу сообщении они повторили этот прогноз и отметили, что "третья волна" пандемии COVID-19 представляет риски для экономики.

"Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики, - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам. - Показательно, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста российской экономики в текущем году до 3,7% годовых".

По мнению аналитиков S&P GR, текущее состояние платежного баланса РФ, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков, отметил министр.

Как отмечают эксперты агентства, постпандемийное восстановление внутреннего спроса в России в первом полугодии 2021 года происходило быстрее, чем они прогнозировали. Различные показатели, включая объемы производства в ненефтяных секторах и розничные продажи, позволяют предположить, что экономика уже достигла докоронавирусного уровня.

"На наш взгляд, восстановление должно быть поддержано ростом реальной заработной платы, сильным потребительским кредитованием, дополнительными бюджетными расходами в преддверии парламентских выборов в конце этого года, а также восстановлением добычи нефти на фоне снятия ограничений на поставки в соответствии с соглашением ОПЕК+", - говорится в отчете агентства.

Тем не менее, в России сейчас отмечается "третья волна" пандемии, что побудило власти ряда городов и регионов ужесточить меры для сдерживания распространения инфекции. "Однако мы считаем, что новый всплеск инфекций вряд ли подорвет восстановление экономики, - отмечается в сообщении. - Во-первых, мы понимаем, что правительство не планирует вводить общенациональные ограничения; скорее, оно намеревается активизировать вакцинацию".

Во-вторых, этому должна помочь структура российской экономики. На сферу услуг, а также на малые и средние предприятия в России приходится меньшая доля ВВП, чем у сопоставимых стран, - соответственно 55% и 20%. При этом велика доля госсектора. Эти структурные факторы являются причиной снижения экономики страны в 2020 году на умеренные 2,95%.

В 2022 году эксперты агентства ожидают роста ВВП РФ на 2,5%, в дальнейшем средние темпы повышения будут составлять около 2%.

Базовый сценарий S&P GR предполагает, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, связанными с умеренным ужесточением санкций (например, в отношении отдельных компаний, либо не имеющих системной значимости фининститутов).

"Этот сценарий подкрепляется возросшей устойчивостью России к шокам, продемонстрированной в 2020 году и в периоды предыдущих кризисов, которая является результатом макроэкономических реформ, в том числе введения консервативной структуры бюджета, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции. В сочетании с достаточными бюджетными и международными резервами, действующая конструкция макроэкономической политики предоставляет правительству значительные возможности для маневра в неблагоприятных условиях", - отмечается в пресс-релизе.

Прогноз "стабильный" отражает ожидания аналитиков S&P GR относительно того, что сильный внешний платежный баланс и низкий уровень госдолга России смогут компенсировать риски для бюджетной и финансовой стабильности, связанные с последствиями пандемии и возможным введением дополнительных международных санкций.

Профицит счета текущих операций в РФ в 2021 году прогнозируется на уровне 4,5% ВВП, в следующем году - 3,6%, в 2023 году - 2,3% и в 2024 году - 2,1%. Безработица, как ожидается, составит соответственно 5,3%, 5,0%, 4,9% и 4,8%.

Эксперты агентства полагают, что индекс потребительских цен (CPI) по итогам текущего года повысится на 5,7%, в 2022 году - на 4,1%, а в последующие два года инфляция будет составлять примерно 4%.

Обменный курс по состоянию на конец этого года ожидается на уровне 72,5 рубля/$1, следующего года - 74,6 рубля, 2023 года - 75,9 рубля, 2023 года - 77,4 рубля.

S&P GR в своих прогнозах исходит из оценок, что средняя цена нефти марки Brent будет составлять $65 за баррель в текущем году, $60 за баррель в предстоящем году и $55 за баррель в 2023 году.