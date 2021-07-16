Повлияет ли жара на стоимость мороженого

16 июля. FINMARKET.RU - Россияне ищут спасение от аномальной жары, скупая мороженое, прохладительныеи пиво. Эксперты прогнозируют, что высокий спрос и повышенные расходы на охлаждение продуктов могут привести к росту цен на них, пишет "Российская газета"

Поскольку этим летом температура бьет все рекорды, то и спрос на мороженое, прохладительные напитки, пиво растет быстрее обычного. Кроме того, в жару повышаются расходы на энергию для холодильников для перевозки и хранения тех же молочных или замороженных полуфабрикатов. Отсюда - и возможный рост цен, пояснил радио Sputnik генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков.

Еслина мороженое и растут, то только за счет увеличения надбавки со стороны торговли, производители не поднимают отпускные цены из-за жары, говорит заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина. Но в крупных торговых сетях роста цен не наблюдается. Возможно, стало меньше продаваться мороженого по акциям. На три летних месяца приходится 55-66% продаж. Но этот объем мороженщики нарабатывают заранее. В этом году из-за жары продажи увеличились. Но дефицита продукции нет.

"В зависимости от температуры рост спроса на прохладительные напитки может варьироваться до плюс 70% и выше, как это, например, фиксируется по упакованной воде", - говорит президент "Союзнапитков" Максим Новиков. Но недостатка в запасах всех категорий напитков не наблюдается. Производители заранее готовятся к летнему сезону с учетом повышенного спроса. А конечная стоимость продукции формируется в первую очередь исходя из рыночных цен на сырье, оборудование и логистику. По опыту прошлых лет цена на напитки колеблется в рамках инфляции, и резких скачков цены не происходит, утверждает Новиков.