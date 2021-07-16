НДПИ для проектов в ДФО предлагают снизить

16 июля. FINMARKET.RU - Минвостокразвития разработало законопроект о предоставлении вычета издля новых горнорудных проектов на Дальнем Востоке (размещен на портале проектов нормативных актов), пишут "Ведомости" со ссылкой на экономическое обоснование законопроекта.

Согласно документу, вычет по НДПИ на Дальнем Востоке при условии заключения инвестсоглашения смогут получить проекты, где еще не началась добыча сырья либо она ведется, но началась в 2021 г.

Сумма вычета будет равна величине фактических строительных и транспортных расходов. При этом она не сможет превышать половины уплаченного НДПИ, следует из законопроекта. Льгота будет действовать до конца 2032 г. Сейчас аналогичный налоговый вычет установлен для проектов в Арктической зоне.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сказал "Ведомостям", что в регионе «могут быть реализованы десятки новых горнорудных проектов». Их реализация осложняется высокими затратами на создание объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, так как месторождения расположены на труднодоступных территориях, пояснил он. По словам Чекункова, слова которого передала пресс-служба, вычет не будет распространяться на проекты по добыче нефти, газа и угля.

Согласно расчетам Минвостокразвития, бюджет недополучит около 5,2 млрд руб. НДПИ в период до 2032 г. Но они будут компенсированы за счет роста других налоговых платежей и страховых взносов. При этом в ведомстве рассчитывают привлечь в регион дополнительные инвестиции на сумму более 96,11 млрд руб., будет создано до 10 300 новых рабочих мест, говорится в материалах к законопроекту.

По данным источников издания на рынке, льготой могут воспользоваться проекты по добыче меди и золота в