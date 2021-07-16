Госпрограмму автокредитования могут остановить

16 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг отказался от перезапуска программы льготного автокредитования, пишет "Коммерсант" . В рамках нее бюджет компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб., в основном механизм ориентирован на модели АвтоВАЗа.

Отбор банков на дополнительно выделенные из бюджета на программу 5 млрд руб. прошел в мае. Планировалось, что будет простимулирована покупка в кредит 50 тыс. машин. Исходно предполагалось, что новые выдачи автокредитов с господдержкой стартуют также в мае, но этого не произошло.

В начале июня Минпромторг выделил лимиты финансирования для банков-участников. Но в министерстве признавали, что в июне—июле программа не запустится, поскольку авторынок и без того перегрет. Источники издания отмечают, что тогда между всеми участниками было достигнуто понимание, что программа запустится в августе.

Но теперь Минпромторг сообщил об отзыве лимитов финансирования, выделенных банкам, говорит источник “Коммерсанта”, знакомый с ситуацией. По его словам, нет подтверждения, что программу запустят и в августе или позднее.

В Минпромторге, несмотря на большую определенность в прошлом, сейчас лишь сказали, что рассматривают целесообразность возобновления этой программы. Там отмечают, что на рынке наблюдается ажиотажный спрос на, продажи уже превышают показатели доковидного 2019 года. Источники “Коммерсанта” говорят, что чиновники, принимая решение не запускать программу, ссылались именно на дефицит машин и перегретый рынок.

На рынке тем временем говорят о необходимости перейти к старому формату господдержки - субсидировать ставку по кредиту вместо скидки на машину, так как сегодня льготы дополнительно ускоряют рост цен на бюджетные автомобили.