Апартаменты стали дорожать быстрее, чем квартиры

15 июля. FINMARKET.RU -на апартаменты растут быстрее, чем на квартиры. Обсуждение правового статуса таких помещений резко увеличило спрос на них, пишет "Российская газета"

В столице и Подмосковье цены на апартаменты только за последнее полугодие выросли более чем на 25%, за год - на 38%, говорит замдиректора департамента новостроек по продажам "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. Квартиры, для сравнения, подорожали за тот же период на 25-35%.

"На фоне обсуждения правового статуса апартаментов и возможного приравнивания их к жилью спрос на такой формат недвижимости вырос на 42%, поскольку апартаменты дешевле аналогичных по параметрам квартир на 15-20%. В случае изменения их правового статуса выгода будет ощутима", - говорит Кочетков. Кроме того, сокращается предложение. За первые два квартала нынешнего года оно снизилось на 33%, за год - на 46%.

Экспозиция квартир за год сократилась на 16-31%. Сейчас апартаменты - это около 20% предложений столичного рынка жилой недвижимости, говорит региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Кирилл Голышев. При этом 44% предложений апартаментов представлены в бизнес-классе, 33% - в премиум-классе, 18% приходится на комфорт-класс и всего 5% - на элитный сегмент. Апартаменты интересуют не только будущих жителей, но и инвесторов.

"Цены на апартаменты увеличились из-за того, что в правительстве говорили о возможности перевода их в статус квартир. При этом их стоимость росла примерно на 50% быстрее, чем стоимость квадратного метра в аналогичных квартирах. Статус апартаментов пока менять нельзя, но это неминуемо произойдет. Так что этот вид жилья до сих пор остается "горячим товаром", и его инвестиционные перспективы будут по итогам этого года на 30% выше, чем у квартир", - говорит основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Минстрой еще в конце мая внес в правительство проект официального отзыва на законопроект, в котором предлагается поддержать его при условии доработки ко второму чтению.