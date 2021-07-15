Приостановлена выдача субсидий на транспортировку продукции АПК

15 июля. FINMARKET.RU - Минсельхоз 2 июля распределил все выданные на этот годна перевозку продукции, в том числе на экспорт. Об этом говорится в письме директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова в отраслевые союзы, пишет "Коммерсант" . Всего было удовлетворено 611 заявок на 3 млрд руб. Заявки, поступившие после 2 июля, "имеют высокую вероятность получения отказа" по причине недостаточности лимитов бюджетных обязательств, пишет Титов.

В Минсельхозе заявили "Коммерсанту", что в 2020 году по программе было освоено 4,1 млрд руб., на этот год планировалось выделить 6 млрд руб., но 50% средств перенаправили на меры по стабилизации цен на продукты на внутреннем рынке.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорит, что эта мера поддержки позволяет производителям из Сибири, Алтая и Поволжья доставлять зерно в порты для экспорта. Теперь, предупреждает Злочевский, зерно имеет шанс "зависнуть" из-за высокой стоимости логистики, а "излишки" будут дополнительно давить на цены на внутреннем рынке. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждает, что мерой поддержки активно пользовались производители зерна и подсолнечника. Не получившие субсидии компании вряд ли сократят поставки, но рентабельность экспорта снизится, отмечает он.

В Минсельхозе заявили, что подготовили предложения о перераспределении средств бюджета РФ между мероприятиями федерального проекта "Экспорт продукции АПК", для увеличения лимитов на транспортные субсидии. Но решение требует поддержки Минфина.