Утвержден национальный стандарт в области больших данных

15 июля. FINMARKET.RU - Росстандарт утвердил терминологические нормативы, которым должны следовать участники рынка больших данных, следует из приказа ведомства, с которым ознакомились "Ведомости" . Такой стандарт вводится впервые, следует из его описания.

ГОСТ "Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь" идентичен международному стандарту Information technology - Big data - Overview and vocabulary, подчеркивают его разработчики из Национального центра цифровой экономики МГУ и Института развития информационного общества. Разработка стандарта осуществлена в рамках бюджетной программы государственной поддержки центра компетенций "Национальной технологической инициативы" (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ, отмечает представитель АНО "Платформа НТИ".

"Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по данной научно-технической отрасли, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ", - отмечено в описании стандарта.

В ГОСТе приведены переводы англоязычных терминов, относящихся к большим данным, на русский язык и расшифровка их значений. Например, "аналитика данных" (data analytics) - это "составное понятие, охватывающее получение, сбор, проверку и обработку данных, включая их количественную оценку, визуализацию и интерпретацию". А, к примеру, "вариативность данных" (data variability) - "изменения в скорости передачи, формате или структуре, семантике или качестве массива данных". Ниже приводятся ключевые характеристики больших данных (объем, скорость обработки, разнообразие и вариативность) с объяснением их значения.

По состоянию на конец 2019 г. Boston Consulting Group оценивала объем российского рынка больших данных в 45 млрд руб. с темпом прироста 12% в течение последних пяти лет. Согласно подсчетам Ассоциации больших данных, объем рынка больших данных в России составляет 10-30 млрд руб. При этом, по усредненным прогнозам российских и иностранных экспертов, к 2024 г. ожидается рост этого показателя до 300 млрд руб.

Представитель Mail.ru Group считает, что стандартизация терминов - полезное дело, так как она уменьшает недопонимание между участниками рынка: "Если предложенная терминология поможет в структурировании общения на заданную тему, это неплохо. Особенно для тех компаний, которые только начинают работать с большими данными".