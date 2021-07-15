Минэкономразвития предлагает ввести экспорт малотоннажного СПГ по лицензиям

15 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило рассмотреть вопрос об экспорте малотоннажногоиз России посредством выдачи лицензий на. Лицензии должны будут определять сроки действия разрешения на экспорт и предельные объемы поставок за рубеж. Доклад с таким предложением Минэкономразвития направило в правительство 31 мая, сказали "Известиям" в министерстве. В кабмине изданию подтвердили, что вопрос находится в проработке. По мнению специалистов Минэкономразвития, выдавать лицензии на экспорт должно Минэнерго.

"Проведенный министерством анализ финансово-экономических показателей деятельности заводов по производству малотоннажного СПГ показывает, что полной загрузке производства и повышению экономической эффективности таких проектов могла бы способствовать возможность экспорта", - заявили в Минэке.

В ведомстве добавили, что для выхода на приемлемый показатель рентабельности малотоннажных проектов СПГ необходимо разработать механизм, учитывающий интересы внутреннего рынка и производителей сжиженного газа, а также влияние на результаты экспортной деятельности "Газпрома" и эффекты для бюджетной системы России.

- Возможность экспорта СПГ, произведенного на малотоннажных заводах в РФ, предусмотрена действующим законодательством и в настоящее время осуществляется через единый экспортный канал "Газпрома". При этом такая возможность экспорта может быть ограничена необходимостью договорных процессов для заключения соглашений между участниками, а также правом "Газпром экспорта" отказать в заключении таких соглашений, - отметили в Минэке.

При разрешении экспорта для производителей может быть установлено и обязательство по приоритетным поставкам СПГ на внутренний рынок в объеме не менее 75% от произведенной продукции. По мнению специалистов Минэка, такие ограничения будут способствовать развитию внутреннего рынка малотоннажного СПГ в части расширения его использования в качестве моторного топлива, а также в целях газификации, заключили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что энергетической стратегией России до 2035 года поставлена задача поэтапной либерализации экспорта СПГ, но при обязательном условии приоритета поставок на внутренний рынок для обеспечения нужд населения. Кроме того, развитие малотоннажного СПГ предусмотрено долгосрочной программой развития производства сжиженного природного газа в РФ, добавили в ведомстве.

Сегодня в стране работают 11 малотоннажных заводов по выпуску СПГ общей мощностью 0,1 млн т в год и фактической загрузкой около 40%, сказано в утвержденной правительством дорожной карте по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного топлива до 2025 года. Поставками на внутренний рынок занимаются восемь заводов, указано в документе.