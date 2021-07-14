Ожидаемое осеннее подорожание кофе не будет драматическим - эксперт

14 июля. FINMARKET.RU -к сентябрю-октябрю в России подорожает, но драматического роста цен не будет. В ином случае рынок может столкнуться с падением потребления, заявил "Интерфаксу" генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"Рост себестоимости производства кофе неминуем, в сентябре-октябре мы, с высокой долей вероятности, получим новые отпускные цены", - сказал он.

По его словам, причинами этого являются подорожание сырья и фрахта. "Мы видим довольно высокиена бирже, биржевой индикатор - это некий ориентир для тех, кто покупает зеленый кофе. Рост себестоимости приведет к повышению отпускных цен, - сказал он. - Что же касается фрахта, то стоимость доставки кофе из кофепроизводящих регионов в сторону стран-потребителей за последнее время выросла в разы".

В то же время Чантурия не прогнозирует значительный рост цен. "Не думаю, что столкнемся с драматическим изменением стоимости. С высокой вероятностью можно сказать, что в эконом-сегменте оно не будет слишком заметным. В премиальном, скорее всего, продукция подорожает более адекватно тем изменениям, которые есть на рынке. Но потребитель в премиальном секторе лоялен к изменению цены, ему важно то, чтобы продукт соответствовал его требованиям", - сказал он.

По словам главы ассоциации, именно покупательная способность населения будет сдерживать рост цен на кофе. В ином случае - при достаточно серьезном повышении цен - рынок может столкнуться с падением потребления, считает он.

Чантурия не стал прогнозировать размер возможного подорожания кофе. "Сказать, каким будет рост цен, невозможно, потому что ряд факторов влияет на цены по-разному. Каждый оператор рынка, который имеет продукцию во всех трех ценовых сегментах (эконом, средний и премиальный), администрирует наценки по ним. Поэтому какой-то кофе подорожает незначительно, другой - более значительно, - сказал он. - Понятно, что оператор будет распределять наценки таким образом, чтобы скомпенсировать общий ценовой рост".

Прогнозируя ситуацию в рознице, Чантурия заявил, что розничные операторы отталкиваются от другой логики. "Для них очень важен оборот и сохранение потребительской активности и трафика. Соответственно, розничные операторы, имея возможность администрировать наценки в своем канале - а эти наценки достаточно высокие - могут самостоятельно устанавливать цены на кофе, в том числе и за счет снижения наценок в одних сегментах и повышения - в других", - сказал он.

Комментируя сообщения о росте биржевых цен на кофе за последнее время, Чантурия заявил, что "сегодняшние цены актуальны для тех, кто заключает контракты сегодня, на будущее". "Но у большинства крупных операторов есть контракты, которые исполняются по старым ценам, потому что они были заключены полгода-год назад, - сказал он. - Таких контрактов, правда, уже немного, поэтому многие вынуждены покупать кофе и по новой цене".

Кроме того, многие компании покупают кофе напрямую у производителей, не через биржу. "Цена в таких контрактах тоже зачастую "отталкивается" от биржи, но договоренности могут быть разные, более сложные", - сказал он.

Глава ассоциации также сообщил, что объем потребления всех типов кофейных продуктов и во всех каналах всоставляет порядка 180 тыс. тонн в год. "В прошлом году было 178 тыс. тонн. Снижение произошло из-за локдауна в первом полугодии, когда рынок "просел" на 30% и восстановился к концу года практически полностью после отмены ограничений", - пояснил он.

"В текущем году потребления будет, скорее всего, на том же уровне, что и в прошлом году. В принципе, это достаточно высокий уровень", - заключил Чантурия.

На минувшей неделе Financial Times сообщила, что цены на кофе в зернах на международных рынках резко выросли, так как плантации в Бразилии - крупнейшем производителе - пострадали из-за засухи. Это привело к первому за последние четыре года дефициту предложения на рынке кофе. В начале июня фьючерс на Нью-Йоркской бирже на арабику достиг 4,5-летнего максимума и на 70% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.