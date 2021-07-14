Перспективы экономики будет определять внутренний спрос

14 июля. FINMARKET.RU - В условиях стагнации внешнего спроса внутренний спрос будет определять перспективы экономики.граждан обеспечивают до 50% формирования ВВП со стороны спроса, "поэтому любой конструктивный сценарий развития российской экономики предполагает сохранение положительной динамики доходов населения", сообщается в докладе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, посвященном социальной политике в РФ.

Авторы уточняют: эта задача должна решаться в условиях запуска нового инвестиционного цикла, имеющего своей целью модернизацию производственного потенциала российской экономики. "Мы считаем, что рост доходов является таким же необходимым элементом запуска инвестиционного цикла, как и стимулирование самих инвестиций", - пояснил "Независимой газете" директор ИНП РАН Александр Широв.

"В целом при переходе от инерционного сценария развития экономики (при котором среднегодовые темпы экономического прироста, по нашим оценкам, составляют 1,8%) к сценарию с темпами на уровне 3,2% (что близко к среднемировым темпам), предполагающему реализацию имеющегося потенциала роста, ключевое значение будет иметь динамика спроса населения, которая обеспечит ускорение темпов ВВП на 0,6 процентных пункта (п.п.)", - собщается в докладе.

Такое ускорение возможно обеспечить за период 2021-2025 годов. К слову, вклад в ускорение других факторов скромнее: допустим, фактор инвестиций в основной капитал оценивается исследователями в 0,4 п.п., государственного потребления - в 0,3 п.п., экспорта - в 0,3 п.п.

"Столь значимый вклад потребления домашних хозяйств в экономическую динамику лишний раз показывает, что без его интенсификации переход к темпам роста на уровне мировых практически невозможен", - делает вывод ИНП РАН.

Но, как отметил Широв, на фоне роста рентабельности бизнеса и доходов государства пока не видно четких сигналов об их активном перераспределении в доходы населения. Судя по материалам института, по итогам 2021 года можно рассчитывать на рост реальных доходов населения на уровне 3-3,5%. "Что неплохо, если не учитывать, что от уровня 2013 года доходы сейчас отстают почти на 12%", - уточнил Широв. Кстати, как ранее сообщили в Минэкономразвития, ведомство пока сохранило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения в 2021 году на уровне 3%.

При этом пандемия теперь вынуждает ускориться с решением проблем, связанных с доходами граждан. "Фактором, негативно влияющим на динамику спроса населения в среднесрочной перспективе, станет ухудшение демографической ситуации в России как в результате действия долгосрочных трендов, так и за счет избыточной смертности населения в период пандемии нового коронавируса, - сообщается в докладе. - По нашим оценкам, только сокращение численности населения снижает потенциальные темпы экономического роста в период до 2025 года примерно на 0,2 п.п.".

По оценкам ИНП РАН, снижение доли низкоквалифицированных работников в структуре занятости с 26 до 20% поможет компенсировать спад спроса, связанный с ухудшением демографической ситуации.