Как планируется сдерживать рост цен на бензин

14 июля. FINMARKET.RU - Биржевые цены на автомобильное топливо подбираются к максимальным значениям прошлых лет. Это вызывает опасения не только из-за медленного, но постоянного увеличения стоимости бензина и дизеля в рознице, на АЗС, но и возможного подорожания сельхозпродукции в продуктовых магазинах, поскольку уже начался сбор урожая, пишет "Российская газета" . С начала лета ценовой рекорд 2018 года побила биржевая цена на дизельное топливо, превысив 51 тысячу рублей за тонну.

В пресс-службе Минэнерго при этом отмечают, что на биржевых торгах не наблюдается дефицита любых видов моторного топлива, а часть объемов даже остается невостребованной покупателями. Ежедневно с начала июля через биржу проходило 31,2 тысячи тонн бензина, что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Также фиксируются повышенные объемы производства и поставок на внутренний рынок - ежесуточные отгрузки с начала июля находятся на уровне 55,9 тысячи тонн по бензину Аи-92 и 42,7 тысячи тонн по бензину Аи-95, что превышает уровень аналогичного периода 2019 года, подчеркнули в ведомстве.

Как отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, дефицита топлива нет, но есть локальные всплески спроса у отдельных игроков, которым приходится сводить баланс с помощью биржевых объемов.

Сейчас в Минэнерго прорабатывают изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами, и планируется увеличение минимальных объемов обязательных продаж топлива на бирже для нефтяных компаний в 3-м квартале. Но без дефицита это будет означать лишь еще большее увеличение предложения. Впрочем, привести к некоторому снижению цен оно может, считают эксперты. Рост биржевых цен они связывают не с дефицитом предложения на внутреннем рынке, а с подорожанием нефти и нефтепродуктов в мире, а также ростом налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в России в последние годы.

С 2019 года в России работает демпфирующий механизм, сглаживающий влияние нефтяных котировок на стоимость моторных топлив. Он компенсирует часть потерь нефтяников при поставках товара на внутренний рынок, если экспортные цены на нефтепродукты значительно выше внутрироссийских. Механизм неоднократно корректировался, последний раз весной этого года. В обновленном виде заработал с мая, но за полтора месяца смог лишь немного сдержать рост биржевых цен на фоне дорожающей нефти и слабого рубля.