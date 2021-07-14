Банки начали переманивать клиентов МФО

14 июля. FINMARKET.RU - Все больше крупных банков предлагают своим клиентам так называемые займы до зарплаты (до 30 тыс. руб., сроком на месяц), показал опрос, проведенный "Коммерсантом" . В большинстве случаев такие продукты рассчитаны на зарплатных клиентов. Такие проекты реализуют Сбербанк, Альфа-банк, Почта-банк, изучают направление и другие крупные игроки.

Банковскиевесьма востребованы. Так, например, сервисом Сбербанка "Деньги до зарплаты" воспользовались более 100 тыс. клиентов за два месяца, а общая сумма выдач превысила 1 млрд руб. Сервис был запущен банком в мае 2021 года. В октябре прошлого года Почта-банк запустил сервис "Запасной кошелек", с помощью которого можно занять у банка до зарплаты или пенсии до 10 тыс. руб. Если погасить всю задолженность до даты следующего платежа (в течение месяца), то комиссии за обслуживание не будет. Сервис подключили несколько десятков тысяч человек.

Похожий проект есть и у Альфа-банка. Свой сервис коротких займов разрабатывает и "Тинькофф".

Микрофинансисты сдаваться без боя не намерены. В целом потребности граждан в заемных средствах до 30 тыс. руб. чаще реализуются в МФО, подчеркивают участники рынка.

Стоимость банковского продукта значительно ниже, чем займа в МФО, однако проекты кредитных организаций ориентированы в основном на действующих карточных клиентов. Да и традиционные для микрозаймов высокие риски банкиры принимать пока не готовы.