Минэкономразвития против продажи единственного жилья банками за долги

14 июля. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития раскритиковали законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение". Соответствующий отзыв замглавы ведомства Илья Торосов направил в Минюст, пишут "Известия" . Проект нарушает баланс интересов должника и кредиторов, увеличивает социальную незащищенность попавших в трудную жизненную ситуацию граждан, сказано в документе.

Права на неприкосновенность жилища и запрет на его произвольное лишение прописаны в Конституции РФ. Поэтому Минэкономразвития предлагает продавать единственноетолько в случае, если человек задолжал физлицу. Закрепленные в Конституции интересы гражданина-должника могут быть затронуты только при условии защиты прав равного субъекта, сказано в документе.

"Интересы профессионального кредитора не должны противопоставляться защите прав гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Банки и МФО, являющиеся профессиональными кредиторами, ведут предпринимательскую деятельность и имеют возможность оценить риски при кредитовании гражданина", - сказали "Известиям" в пресс-службе Минэка. Кроме того, следует защитить от реализации единственное жилье, если оно принадлежит должнику более трех лет, сказано в письме Торосова.

При продаже жилья нет гарантии, что вырученной суммы хватит, чтобы погасить все. Поэтому кредитора стоит обязать запрашивать у должника согласие, чтобы продать квартиру в рамках исполнительного производства, считают в Минэкономразвития. Если должник не согласится - например, потому, что у него есть несколько кредиторов и вырученных с реализации жилплощади средств не хватит, чтобы закрыть все обязательства, тогда заимодавец должен обратиться в суд. После этого, согласно предложениям Минэкономразвития, будет запущена процедура банкротства, оплаченная за счет средств от реализации жилья. Затем все долги обанкротившегося гражданина будут списаны, независимо от того, хватило ли вырученных от продажи квартиры денег.

Также ведомство предложило установить федеральный норматив площади жилья на одного человека - наибольший из действующих сейчас в регионах, умноженный на три. Объект, площадь которого превысит такой метраж, может быть признан роскошным, считают в министерстве.

Эксперты отмечают, что критерии роскошного жилья должны учитывать не только его площадь, но и стоимость, так как квартиры одного и того же метража, например, в Москве и регионах могут отличаться в цене в разы.