За полгода жилая "первичка" подорожала в РФ на 17%

13 июля. FINMARKET.RU - Цены на первичноеза 1-е полугодие 2021 года выросли в среднем по России на 12–17%. Радикального замедления подорожания квадратного метра так и не произошло, несмотря на снижение спроса, пишут "Известия", опросившие участников рынка недвижимости. В числе основных причин — рост себестоимости стройки, который обусловлен в том числе увеличением цен на стройматериалы. Ранее ФАС уже начала проверку их производителей. В Счетной палате сказали "Известиям", что видят риски дальнейшего роста цен на жилье в 2021 году. Аудиторы рекомендовали правительству выработать комплекс мер, учитывающих рост стоимости стройматериалов. Сейчас рассматриваются различные пути стабилизации ситуации, сказали газете в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Стоимость первичного жилья в среднем по стране за первое полугодие 2021 года выросла на 17%, достигнув 118,5 тыс. рублей за 1 кв. м, рассказал изданию руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

По информации аналитиков "Циан", во втором полугодии минувшего года стоимость квартир в новостройках в среднем по стране выросла на 11%, в первом полугодии 2021 года — на 12%. Вторичное жилье подорожало на 10% во второй половине 2020-го и на 5% — за первые полгода 2021-го. В Росстате "Известиям" сообщили, что во 2-м квартале 2021-го первичные квартиры в стране подорожали на 6% по сравнению с 1-м кварталом.

Подорожание стройматериалов провоцирует риски роста цен в 2021 году как на первичное жилье, так и на инфраструктурные объекты, которые возводятся по ранее заключенным госконтрактам, сказала "Известиям" аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

"Если не будет предпринято ничего кардинального по урегулированию цен на строительные материалы, новостройки продолжат дорожать, даже несмотря на снижающийся спрос. Можно ожидать роста цен на первичном рынке на уровне 0,8–1,5% в месяц — до конца года стоимость квадратного метра может увеличиться на 6–9%", — спрогнозировал Сергей Зайцев.